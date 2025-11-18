Ραγδαίες εξελίξεις στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια καθώς το πρωί της Τρίτης 18/11 παραδόθηκε ο αδελφός της 56χρονης νεκρής από τους πυροβολισμούς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega σε βάρος του 58χρονου πατέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ο ίδιος, σήμερα το πρωί, εμφανίστηκε στις αστυνομικές αρχές και παραδόθηκε. Αμέσως συνελήφθη ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 58χρονου υπάρχουν στοιχεία ότι δεν βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε το μακελειό αλλά ήταν σε Αστυνομικό Τμήμα και έδινε κατάθεση.

Αυτό που κάνει εντύπωση, σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους, είναι ότι στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, δεν αναφερόταν καν ως κατηγορούμενος.