Νέα τροπή στο μακελειό στα Βορίζια, καθώς στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον και ο πατέρας των αδελφών Φραγκιαδάκη.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, o 58χρονος, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές και παραδόθηκε, οδηγούμενος άμεσα σε σύλληψη.

Tις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας, την ώρα που και τα τέσσερα παιδιά του παραμένουν προφυλακισμένα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 23χρονος που έβαλε τη βόμβα

Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Το φιτίλι που πυροδότησε τη βόμβα πυροδότησε και τη διένεξη μεταξύ των δύο οικογενειών που οδήγησε στο αιματοκύλισμα στην περιοχή.

Ο 23χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο συμβούλιο, μετά από διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα.

«Μετά από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του. Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο. Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος. Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», δήλωσε ο συνήγορος του Απόστολος Λύτρας.

Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Οι έρευνες των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα του ηθικού αυτουργού και του κατασκευαστή της βόμβας.

Οι αξιωματικοί της αστυνομίας στο Ηράκλειο εκτιμούν ότι μπορεί ο 23χρονος να τοποθέτησε τη βόμβα, με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος, ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της.

Εξετάζουν δε με πολύ προσοχή τις κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του 23χρονου αλλά και συγγενικών του προσώπων.

Αναζητούν τα όπλα

Δύο εβδομάδες μετά το μακελειό οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμα εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις ακόμη.

Τα όπλα μετά το φονικό εξαφανίστηκαν με τους αστυνομικούς να χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη γύρω περιοχή αλλά και σπίτια συγγενών και φίλων των δύο οικογενειών. Ακόμα και drone συμμετέχουν στις έρευνες χωρίς μέχρις στιγμής να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν στη διάθεση τους από κάμερες ασφαλείας, γνωρίζουν ποιοι βρίσκονταν στο σημείο της τραγωδίας, ποιοι πήγαν μετά και με ποια οχήματα καθώς και πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν.