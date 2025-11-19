Συμπληρωματική κατάθεση κλήθηκε να δώσει η χήρα του Φανούρη Καργάκη. Η χήρα του 39χρονου βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου της ζητήθηκε να απαντήσει για όσα συνέβησαν το πρωί τη 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ρωτήθηκε για τον οπλισμό που σύμφωνα με τις καταθέσεις έφερε ο 39χρονος και τι γνωρίζει σχετικά με τα όπλα.

Στα χέρια των Αρχών ο άντρας που φέρεται να έκρυψε τα όπλα μετά το μακελειό στα Βορίζια

Παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη ο άντρας που κατηγορείται ότι έκρυψε τα όπλα μετά τους πυροβολισμούς στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης.

Ο δικηγόρος του, από την πλευρά του, μιλάει για μυστήριο καθώς αστυνομικοί λένε πως ήταν στο ΑΤ Φαιστού εκείνη την ώρα, άρα δεν θα μπορούσε να μαζέψει τα όλα του μακελειού. Ο άντρας που παραδόθηκε και συνελήφθη είναι ο αδελφός της 56χρονης Ε.Φ. που σκοτώθηκε και πατέρας των αδερφών Φ.

Λίγο μετά το μακελειό, είχε μιλήσει αποκλειστικά στο Live News: «Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω, όλους τους έχουν βάλει μέσα. Το σπίτι ήταν ανατιναγμένο, αν σας ανατινάξουν το σπίτι, τι θα κάνεις; Να πολεμάς τόσα χρόνια να φτιάχνεις ένα σπίτι και τελευταία στιγμή που είναι να μπεις μέσα, να πάνε να στο ανατινάξουν. Σοκαρίστηκα, πήρα κατευθείαν την Αστυνομία τηλέφωνο και αγανάκτησα για να έρθει. Φοβόμαστε, λέει, να έρθουμε. Δεν έχουμε με άλλους σε όλο το νησί πρόβλημα. Εμείς είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι», είχε πει μεταξύ άλλων.