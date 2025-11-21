Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (https://www.opengov.gr/mindefence/?p=7457), το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00.

Το Σχέδιο Νόμου, το οποίο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε παρουσιασθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο το Σχέδιο Νόμου έχει έξι βασικά μέρη: