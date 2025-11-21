Πάλι καλά ο Τραμπ.
Στο προχθεσινό επίσημο δείπνο στην Ουάσιγκτον, κάλεσε έναν ποδοσφαιριστή.
Στη Βαβυλώνα ο αυτοκράτορας Μπαλτάζαρ κάλεσε εναν προφήτη.
Η φράση στον τοίχο του ανακτόρου του «Μανή, Θεέλ, Φάρες» στην αραμαϊκή που δεν την καταλάβανε, γραμμένη από το χέρι του Θεού προειδοποιούσε για τη μοίρα του: την καταστροφή.
Την βιβλική ιστοριούλα του Δείπνου του Βαλτάσαρ στο Βιβλίο «Δανιήλ» της Παλαιάς Διαθήκης, ο Τραμπ την έχει γραμμένη ήδη στα παλιά του τα παπούτσια του γκολφ.
Αν βαρεθεί τη Φλόριντα θα παίξει στη Γάζα.
(Στο γήπεδο της Γλυφάδας μετά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, παίζει πλέον η Κίμπερλι).
