Πάλι καλά ο Τραμπ.

Στο προχθεσινό επίσημο δείπνο στην Ουάσιγκτον, κάλεσε έναν ποδοσφαιριστή.

Στη Βαβυλώνα ο αυτοκράτορας Μπαλτάζαρ κάλεσε εναν προφήτη.

Η φράση στον τοίχο του ανακτόρου του «Μανή, Θεέλ, Φάρες» στην αραμαϊκή που δεν την καταλάβανε, γραμμένη από το χέρι του Θεού προειδοποιούσε για τη μοίρα του: την καταστροφή.

Την βιβλική ιστοριούλα του Δείπνου του Βαλτάσαρ στο Βιβλίο «Δανιήλ» της Παλαιάς Διαθήκης, ο Τραμπ την έχει γραμμένη ήδη στα παλιά του τα παπούτσια του γκολφ.

Αν βαρεθεί τη Φλόριντα θα παίξει στη Γάζα.

(Στο γήπεδο της Γλυφάδας μετά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, παίζει πλέον η Κίμπερλι).