Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Εκείνο το: «Σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη», της πρωινής ανακοίνωσης των επτά της «Νεας Αριστεράς» που αποχώρησαν, δείχνει άραγε συγκυβέρνηση Ν.Δ. με τον Τσίπρα χωρίς τον Μητσοτάκη, ή κυβέρνηση του Τσίπρα με τους επτά;

Πράγματι, οι σύντροφοι δεν είχαν και δε θα έχουν, όπως αναγνώρισαν, τη «κοινωνική γείωση» που έχει ο Τσίπρας. Είχαν όμως μια έδρα στο Κοινοβούλιο. Ας την παραδώσουν λοιπόν -όπως, προς τιμήν της, η Αχτσιόγλου- και ας βρούνε “γείωση” στα σύννεφα .

Και ο Ετεοκλής που αρνήθηκε να παραδώσει τον θρόνο, και ο Πολυνίκης που οργάνωσε εκστρατεία εναντίον του, σκοτώθηκαν. (Αλλά αυτά στην τραγωδία.)

ΥΓ. Η υστερογράφη ανακοίνωση της Ν.Α.αντί χορικού του Αισχύλου

«Πρόκειται για έναν σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του «Λαϊκού Μετώπου», ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει «όμορους χώρους». Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η Πολιτική Επιστρέφει», που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά».