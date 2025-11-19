Μια δημοσκόπηση για την αποδοχή των πολιτικών Τραμπ παρουσίασε η Reuters/Ipsos δεδομένα προβληματίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Σε αυτήν το ποσοστό όσων συμφωνούν με τις επιλογές του αμερικανού προέδρου έχει πέσει στο 38%. Πρόκειται για το χαμηλότερο από την επιστροφή του στην εξουσία.

Όπως σημειώνει το Reuters, οι Αμερικανοί είναι δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο ο αμερικανός πρόεδρος χειρίζεται το υψηλό κόστος ζωής και την έρευνα για τον αποθανόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. Η τετραήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έρχεται σε μια στιγμή που η επιρροή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δείχνει σημάδια εξασθένησης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε την Τρίτη ένα μέτρο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία που αφορούν τον Επστάιν. Ο Τραμπ αντιτάχθηκε στην κίνηση αυτή για μήνες, ενώ μία από τις πιο στενές υποστηρίκτριές του στο Κογκρέσο, η βουλευτής Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, μετατράπηκε σε σκληρή κριτικό της αντίστασής του. Ο Τραμπ αναθεώρησε τη θέση του την Κυριακή, καθώς οι νομοθέτες ετοιμάζονταν να προχωρήσουν χωρίς αυτόν.

Η έρευνα έδειξε ότι η συνολική αποδοχή του Τραμπ έχει μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με το 47% των Αμερικανών να τον υποστηρίζουν. Η πτώση κατά εννέα μονάδες από τον Ιανουάριο αφήνει τη συνολική δημοτικότητά του κοντά στα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και κοντά στις χαμηλότερες βαθμολογίες του Δημοκρατικού προκατόχου του στο Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν. Η δημοτικότητα του Μπάιντεν έπεσε στο 35%, ενώ η δημοτικότητα του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του έφτασε στο 33%.

Η υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων μειώνεται

Ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει μια σειρά κρίσεων κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών διώξεων μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, οι οποίες σχετίζονταν με προσπάθειες ανατροπής της εκλογικής του ήττας το 2020. Παρόλα αυτά, έχει διατηρήσει ένα ισχυρό επίπεδο υποστήριξης μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων.

>Η νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων είναι 82%, σε σύγκριση με 87% νωρίτερα αυτό το μήνα.

Φέτος, ο πρόεδρος έχει δεχτεί ιδιαίτερη κριτική για την αντίληψη ότι δεν κάνει αρκετά για να βοηθήσει τα νοικοκυριά με τα καθημερινά έξοδα, ένα ζήτημα που έπληξε επίσης σκληρά την κυβέρνηση Μπάιντεν και συνέβαλε στη νίκη του Τραμπ επί της αντιπροέδρου του Μπάιντεν, Καμάλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.

«Όλα έχουν να κάνουν με τις τιμές», δήλωσε ο Νταγκ Χέι, πολιτικός στρατηγικός των Ρεπουμπλικάνων. «Οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι όταν βγαίνουν και ξοδεύουν χρήματα στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πιστέψουν πόσα ξοδεύουν».

Μόνο το 26% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά στη διαχείριση του κόστους ζωής, σε σύγκριση με το 29% νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο ρυθμός του πληθωρισμού παραμένει υψηλός σε ιστορικά επίπεδα από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο. Το κόστος ζωής στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3% τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο, παρά την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Περίπου το 65% των ερωτηθέντων – συμπεριλαμβανομένου ενός στους τρεις Ρεπουμπλικάνους – αποδοκιμάζει την απόδοση του Τραμπ όσον αφορά το κόστος ζωής.

Η χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του Τραμπ με τους δασμούς για να στηρίξει την αμερικανική βιομηχανία, δεν είχε τα αποτελέσματα που περίμενε. Τουλάχιστον, σε αρχικό στάδιο. Έτσι, πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η πολιτική αυτή οδήγησε σε αύξηση των τιμών.

Κηλίδα για τον Τραμπ η υπόθεση Επστάιν

Η πτώση της δημοτικότητάς του θα μπορούσε να κάνει τους Ρεπουμπλικάνους πιο ευάλωτους στις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου έτους, αν και η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να θεωρούν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχει καλύτερη προσέγγιση στην οικονομική πολιτική.

«Αυτό που βλέπουμε είναι πιθανώς η μεγαλύτερη δοκιμασία της προεδρίας του όσον αφορά την επιρροή του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα», δήλωσε ο Μάικ Όνγκσταντ, ανεξάρτητος στρατηγικός αναλυτής και πρώην Ρεπουμπλικανός που δεν έχει υποστηρίξει τις προεδρικές εκστρατείες του Τραμπ.

Μόνο το 20% των Αμερικανών – συμπεριλαμβανομένου μόλις του 44% των Ρεπουμπλικάνων – εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την υπόθεση Επστάιν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Περίπου το 70% των ερωτηθέντων – συμπεριλαμβανομένου του 87% των Δημοκρατικών και του 60% των Ρεπουμπλικάνων – δήλωσε ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες του Επστάιν.