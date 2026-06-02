Την Κυριακή, ημέρα κατά του καπνίσματος, τσουπ και η ολοσέλιδη, έμμεση διαφήμιση της «Παπαστράτος» για τα 95 χρόνια της.

Η λέξη «τσιγάρο», πουθενά. Οπότε ούτε εκείνο το: «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία». Ούτε ο Γεωργιάδης να στεναχωρεθεί. Ούτε η «Φιλιπ Μόρις» να χάσει το βελόνι.

Αντίθετα, η μόνη, πονηρή λεζάντα στη μέση της σελίδας: «Εδώ, το επόμενο προηγείται», δεν ξέρω αν με προέτρεπε να συνεχίσω να καπνίζω, να το κόψω, να ψηφίσω τον Τσίπρα ως προηγούμενο ή να θυμώσω με τα παιχνίδια εξουσίας και μέσα στην «Νέα Αριστερά»;

Αλλά έτσι είναι:εκτός απο τον καπνό, «μας πνίγει η κουταμάρα των εργων μας….που αφήνει το φεγγάρι αδιάφορο», γράφει η Δήμητρα Χριστοδούλου- και να η μπλέ πανσέληνος του Μαΐου να επιμένει πάνω από τον Υμηττό.