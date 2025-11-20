Σε μια συντονισμένη επιχείρηση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβίβασε η Europol στο πλαίσιο συνεργασίας για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας, για ένα κύκλωμα, το οποίο φαίνεται να εξαπλώνεται από τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια, και να έχει πλοκάμια μέχρι και την Ελλάδα.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα πραγματοποίησαν εφόδους σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα, εντοπίζοντας αντικείμενα που υπάγονται στις διατάξεις προστασίας της αρχαιολογικής και εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημειώνεται ότι, οι έρευνες που διενεργήθηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Τι εντοπίστηκε κατά την έρευνα;

Κατά την έρευνα σε οικία και βοηθητικούς χώρους, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν σειρά αντικειμένων σημαντικής ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας, καθώς και πλήθος αντικειμένων μεγάλης αξίας.

474 αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών),

4 αρχαία νομίσματα,

ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

3 κινητά τηλέφωνα και -4- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (usb),

5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και -8- σκληροί δίσκοι,

ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3d printer),

2 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών,

πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος εγγράφων,

2 τραπεζικές κάρτες

όχημα και

το χρηματικό ποσό των -3.200- ευρώ.

Όλα τα ευρήματα παραδόθηκαν σε αρμόδιους αρχαιολόγους και συντηρητές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει διαδικασία τεκμηρίωσης, χρονολόγησης και ταυτοποίησης. Η τελική έκθεση των ειδικών αναμένεται να αποσαφηνίσει την ακριβή πολιτιστική και οικονομική αξία των κατασχεθέντων.

Εξετάζεται σύνδεση με διεθνές κύκλωμα

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να συνδέεται με ευρύτερο δίκτυο διακίνησης αρχαιοτήτων. Η χρήση Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας υποδηλώνει ότι η υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε διακρατικές έρευνες για τη χαρτογράφηση κυκλωμάτων που εμπορεύονται πολιτιστικά αγαθά.

Παράλληλα, εξετάζονται ηλεκτρονικά αρχεία, επικοινωνίες και πιθανές συναλλαγές του κατηγορούμενου με τρίτα πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδας.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων αποτελεί πολυεπίπεδο έγκλημα που συνδέεται συχνά με οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο της διεθνούς συνεργασίας και της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών στον εντοπισμό και την καταστολή των κυκλωμάτων που λεηλατούν την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών.