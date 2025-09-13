Τα βλέμματα της τοπικής κοινωνίας στα Καλάβρυτα είναι στραμμένα στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. Το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι το αρχαίο αντικείμενο όχι μόνο υπάρχει, αλλά και αναζητείται εντατικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του kalavrytanews.com, την Τετάρτη 10/9, υπό την παρουσία Εισαγγελέα και στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, κλιμάκιο της Ασφάλειας προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο, μόλις 15 χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα, πολύ κοντά στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο των Λουσών. Το σημείο δεν επιλέχθηκε τυχαία. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχαν υποκλαπεί, εντόπισαν τις ακριβείς συντεταγμένες, σε μια επιχείρηση που φανερώνει το βάθος και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Το σημείο ήταν πρόσφατα σκαμμένο, γεγονός που γεννά ερωτήματα: Ποιοι έσκαψαν εκεί πριν φτάσουν οι Αρχές; Τι μπορεί να έχει ήδη μετακινηθεί ή αποκρυφθεί;

Οι πρόσφατες συλλήψεις και προφυλακίσεις έξι μελών της οργάνωσης αρχαιοκαπηλίας, ανάμεσά τους και δύο μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου, δεν έθεσαν τέλος στο μυστήριο. Αντίθετα, η υπόθεση φαίνεται πως μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.

Το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, αν βρεθεί, θα αποτελέσει πολύτιμο απόκτημα για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και σημαντικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπάρχει, ωστόσο, διαρκής αγωνία γύρω από την τύχη του, αφού οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το αντικείμενο μπορεί να έχει ήδη κυκλοφορήσει στην παράνομη αγορά ή να παραμένει κρυμμένο.