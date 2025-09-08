Σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων αποκαλύφθηκε στα Καλάβρυτα, καθώς ο ηγούμενος της ιστορικής Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και ο βοηθός του συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι αποπειράθηκαν να πουλήσουν ιερά κειμήλια και βυζαντινές εικόνες ανεκτίμητης αξίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δύο κληρικοί συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, όταν αστυνομικός που παρίστανε τον αγοραστή, συναντήθηκε μαζί τους για να «κλείσουν» τη συμφωνία. Ανάμεσα στα αντικείμενα που προσπαθούσαν να διαθέσουν, ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, βυζαντινές εικόνες και δεκάδες ακόμη κειμήλια που αποτελούν μοναστηριακή περιουσία και εμπίπτουν στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο ηγούμενος σκόπευε να παραχωρήσει τα κειμήλια έναντι μερικών χιλιάδων ευρώ, ποσό ασήμαντο σε σχέση με την πραγματική, ανεκτίμητη αξία τους.

Μαζί με τους δύο μοναχούς, συνελήφθησαν και τέσσερις ιδιώτες, που φέρονται να συμμετείχαν στη διακίνηση και συγκεκριμένα ένας ενεχυροδανειστής με τη σύζυγό του, ένας μεσάζοντας και ένας ιδιώτης που εμπορευόταν αρχαία νομίσματα.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας πίσω από την υπόθεση.

Παύθηκε ο συλληφθείς υψηλόβαθμος μοναχός

Η είδηση έπεσε σα βόμβα στη μοναστική κοινότητα και η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προχώρησε άμεσα στην αντικατάσταση του ηγουμένου της Μονής. Όπως μεταδίδει το pelop.gr, τη θέση του συλληφθέντα ως πρόεδρος του Ηγουμενοσυμβουλίου ανέλαβε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος.

«Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».