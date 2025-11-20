Η παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόνιαχου από την προεδρία του Eurogroup και η ανάληψη νέων καθηκόντων στην Παγκόσμια Τράπεζα δημιουργεί κενό που ήδη απασχολεί τις ηγεσίες των υπουργών Οικονομίας της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, εμφανίζεται στα διεθνή δημοσιεύματα ως πιθανός διεκδικητής της θέσης.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο του 2025, μετά από επιτυχημένη θητεία στα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας. Και όπως υπογραμμίζουν δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να εδραιώσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, συμμετέχοντας ενεργά σε συζητήσεις και θεματικές συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Irish Times, Bloomberg και Financial Times είναι μεταξύ των ΜΜΕ που αναφέρουν τον κ. Πιερρακάκη ανάμεσα στους τρεις βασικούς διεκδικητές της προεδρίας του Eurogroup, μαζί με τον Βέλγο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ και τον Ισπανό Κάρλος Κουέρπο. Η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, με την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup/Ecofin να προγραμματίζεται για τις 11–12 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει στην τηλεόραση του Bloomberg ότι μια κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Έλληνα θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια»: «Μπορώ να σας πω ότι θα θέλαμε να έχουμε πολλά ελληνικά ονόματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν και ένα σύμβολο της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένα αφήγημα σταθερότητας και ανάπτυξης και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στη συμμετοχή των ανθρώπων που έκαναν αυτό το αφήγημα πραγματικότητα».

Το «χαρτί» του ΧΑ

Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός έχει στο ενεργητικό του μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext. Όπως σχολιάζει ο ίδιος, πρόκειται για μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία ενισχύει την εικόνα της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης έχει συμμετάσχει ενεργά σε θεματικές για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, μεταφέροντας την εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους. Στη συνεδρίαση του άτυπου ECOFIN στην Κοπεγχάγη στις 20 Σεπτεμβρίου, παρουσία της Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, του Επιτρόπου Βάλντις Ντομπρόβσκις και του Διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ Άλφρεντ Κάμερ, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ και ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι, ανταλλάσσοντας απόψεις για τη στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, τη χρηματοδότηση της άμυνας και τις ευρωπαϊκές εμπορικές σχέσεις.

Οι καραμπόλες με την… ΕΚΤ

Μια απρόσμενη απρόσμενη αυτή εξέλιξη με την κενή θέση στην κορυφή του Eurogroup περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ήδη πολύπλοκο έργο της αντικατάστασης των δύο τρίτων της ανώτατης ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα επόμενα δύο χρόνια.

Η αποχώρηση του Ντόνιαχου, ο οποίος προήδρευσε στις συναντήσεις των ομολόγων του στην ευρωζώνη για πάνω από πέντε χρόνια, αφήνει τους συναδέλφους του με ένα ακόμα κενό να καλύψουν. Και μόλις ξεκίνησαν την αναζήτηση για τον διάδοχο του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, της θητείας του οποίου λήγει τον Μάιο.

Τρεις ακόμη θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αδειάσουν έως το τέλος του 2027, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας που κατέχει σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ και της θέσης του Κεντρικού Οικονομολόγου που κατέχει ο Φίλιπ Λέιν.

Αυτή η προοπτική έχει προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση για πιθανούς υποψηφίους για το Συμβούλιο, με ορισμένα κράτη να ανακοινώνουν δημόσια τις προτιμήσεις τους. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει τον Όλι Ρεν, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, για τη θέση του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ. Η Κροατία υποστηρίζει τον Μπόρις Βούιτς και η Λετονία ανακοίνωσε ότι θα προτείνει επίσης υποψήφιο.

Και όπως επισημαίνει το Bloomberg, η παραίτηση Ντόνιαχου δημιουργεί τώρα μια πιο άμεση πρόκληση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πρώτο τεστ των φιλοδοξιών των χωρών πριν την ευρύτερη αναδιάρθρωση της ηγεσίας της ΕΚΤ.

Ο Ιρλανδός επανεξελέγη στο τιμόνι του Eurogroup τον Ιούλιο, νικώντας τον Ισπανό Κάρλος Κουέρπο και τον Λιθουανό Ρίμαντας Σάντζιους — ο οποίος πλέον δεν κατέχει θέση. Το Eurogroup ανακοίνωσε ότι θα εκλέξει νέο πρόεδρο «το συντομότερο δυνατό».

Το ισπανικό «στοίχημα»

Ένα στρατηγικό ζήτημα για την Ισπανία είναι αν μια νέα προσπάθεια του Κουέρπο θα μπορούσε να επηρεάσει τις πιθανότητες του Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος — πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών — να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ ως Πρόεδρος της ΕΚΤ όταν λήξει η θητεία της στα τέλη του 2027. Ο Κουέρπο απέφυγε να απαντήσει αν θα επαναλάβει την υποψηφιότητά του για το Eurogroup σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Κατά την πλήρωση των ηγετικών θέσεων του νομισματικού μπλοκ, οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης επιδιώκουν συνήθως να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ βόρειων χωρών, που θεωρούνται εκπρόσωποι της δημοσιονομικής ορθοδοξίας, και νότιων χωρών με πιο ευέλικτη προσέγγιση.

Το ζήτημα της περιφερειακής ισορροπίας γίνεται πιο πολύπλοκο καθώς η ευρωζώνη διευρύνεται. Όταν η Βουλγαρία υιοθετήσει το κοινό νόμισμα το 2026, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα αποτελούν το ένα τρίτο του μπλοκ, ενισχύοντας τη διεκδίκηση κορυφαίων θέσεων από την περιοχή.

Το μέγεθος επίσης παίζει ρόλο. Η προεδρία του Eurogroup μέχρι σήμερα εκπροσωπείτο μόνο από μικρότερες χώρες, ενώ οι μεγαλύτερες οικονομίες συνήθως απαιτούν θέση στο Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία εκπροσωπούνται ήδη σε αυτό.

«Η παραίτηση του Ντόνιαχου προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην επικείμενη αναδιάρθρωση των κορυφαίων θέσεων της ΕΚΤ τα επόμενα δύο χρόνια. Η επιλογή του διαδόχου του ως προέδρου του Eurogroup — πιθανώς εντός των επόμενων εβδομάδων — μπορεί να δώσει πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη της συνολικής διαδικασίας.», σχολιάζει η Simona Delle Chiaie, επικεφαλής οικονομολόγος ευρωζώνης στο Bloomberg Economics.

Οι ισορροπίες στην ΕΒΑ

Μια ακόμη θέση που θα μπορούσε να προστεθεί στο μείγμα είναι η προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA). Ο Χοσέ Μανουέλ Κάμπα, επίσης Ισπανός, ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόωρη παραίτησή του και θα αποχωρήσει στα τέλη Ιανουαρίου.

Το ζήτημα της ισότητας των φύλων στις οικονομικές θεσμικές θέσεις της ΕΕ παραμένει αμφιλεγόμενο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ρητά μεγαλύτερη ισορροπία, ενώ μόνο δύο από τα 26 μέλη του Συμβουλίου Διαχείρισης της ΕΚΤ είναι γυναίκες — και οι θητείες της Λαγκάρντ και της Ιζαμπέλ Σνάμπελ λήγουν στα τέλη του 2027.

Το Eurogroup δεν είχε ποτέ γυναίκα πρόεδρο και φέτος οι πιθανότητες δεν φαίνονται υψηλές: η Ριίκα Πούρα από τη Φινλανδία είναι η μόνη γυναίκα στην ομάδα και η υποψηφιότητά της θα συγκρουόταν με τις φιλοδοξίες του Όλι Ρεν για την ΕΚΤ.

Τι θα κάνει η Ιταλία

Σύμφωνα πάντως με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι, δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει ο ίδιος τη νέα κενή θέση του επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, αλλά ενδέχεται να εξετάσει την υποστήριξη του Ισπανού ομολόγου του, Κάρλος Κουέρπο.

Ο Τζιορτζέτι εκφράζει υψηλή εκτίμηση για τον Ισπανό ομόλογό του, και ο Κουέρπο θα μπορούσε να γίνει η επιλογή της Ιταλίας εφόσον αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα και όταν οι χώρες αρχίσουν να τοποθετούνται σχετικά, ανέφεραν τα ίδια πρόσωπα, ζητώντας να παραμείνουν ανώνυμα λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των συζητήσεων.

