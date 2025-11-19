«Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσθέτοντας πως «έρχεται, καταρχήν, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας – εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου».

Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα, σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης και συμπλήρωσε πως «η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας».

«Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια», καταλήγει ο κ. Πιερρακάκης στη δήλωσή του.

Πηγή: ot.gr