Η αποχώρηση του Πασκάλ Ντόνιαχου από την προεδρία του Eurogroup ανοίγει τη συζήτηση για τη διαδοχή. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίζεται στα διεθνή δημοσιεύματα ως πιθανός διεκδικητής της θέσης.

O Υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου για τον Προϋπολογισμό και απάντησε: «Θα μοιραστώ τέσσερις σκέψεις μαζί σας. Η πρώτη είναι ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό για τη χώρα μας να υπάρχει αυτή η πρόταση. Δείχνει τη μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει η χώρα μας. Μας ικανοποιεί και μας δίνει δύναμη.

Η δεύτερη σκέψη είναι για τον απερχόμενο πρόεδρο του Eurogroup, τονίζοντας ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την Ευρώπη σε δύσκολες στιγμές. Η τρίτη σκέψη αφορά στον σημαντικό ρόλο που παίζει το Eurogroup τονίζοντας ότι η Ελλάδα στο τραπέζι έχει μεγάλη αξιοπιστία για τον δρόμο που έχει διανύσει.

Τέλος, η τέταρτη σκέψη είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση είναι πρόωρη, θα υπάρξουν διεργασίας και ντε φάκτο διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών αλλά και εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος».