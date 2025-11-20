Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον Προϋπολογισμό του 2026 που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Μαζί του βρίσκεται ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά και η Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

«Το σχέδιο αποτυπώνει τη δυναμική που χτίζουμε», αναφέρει ο υπουργός, τονίζοντας ότι η «ελληνική οικονομία έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτές με τις ισχυρότερες αποδόσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, και υπογραμμίζει ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, η ελληνική οικονομία είναι ανθεκτική. «Βρισκόμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας, υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις έχουν κοινωνικό πρόσημο» τόνισε αρχικά και συνέχισε: «έχουμε ανακτήσει πλήρως την επενδυτική βαθμίδα, και συνεχίζουμε να αναβαθμιζόμαστε».

