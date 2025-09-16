Στην πρόσφατη έκθεση του Μονάχου, η Porsche αποκάλυψε ότι μεταξύ των πολλών «συναρπαστικών» χαρακτηριστικών της νέας αμιγώς ηλεκτρικής Cayenne θα συγκαταλέγεται και σύστημα επαγωγικής φόρτισης το οποίο θα της επιτρέπει να φορτίζει ασύρματα χωρίς την χρήση καλωδίου-πρίζας.

Ωστόσο οι νεολογισμοί δεν αφορούν μόνο το τελικό προϊόν αλλά και την εξέλιξή του καθώς η Cayenne είναι ένα από τα πρώτα μοντέλα της φίρμας που έχει εξελιχθεί εικονικά, μέσω ψηφιακών μέσων που μπορούν να προσομοιάσουν κάθε συνθήκη αλλά και να επιτρέψουν στους μηχανικούς να ενσωματώσουν κάθε αλλαγή σε οποιαδήποτε παράμετρό της άκοπα και γρήγορα.

Την ψηφιακή εξέλιξη ακολούθησαν ρεαλιστικά πρωτότυπα τα οποία τοποθετήθηκαν σε ιμάντες προσομοίωσης όπου οι μηχανικοί της Porsche δεν χρειάστηκε να πραγματοποίησαν παρά ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με τα εικονικά πρωτότυπα, πριν χρειαστεί να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.

Αυτό αφορά την κατασκευή 120 ρεαλιστικών δοκιμαστικών πρωτοτύπων τα οποία ως μέρος του τελευταίου μέρους της εξέλιξης θα «γράψουν» χιλιόμετρα σε κάθε είδους επιφάνεια και μήκος και πλάτος της γης προκειμένου να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της κατασκευής και φυσικά να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αντοχή της στις αντιξοότητες αλλά και στην κανονικότητα.

Τελευταίος προορισμός αυτής της διαδρομής το διάσημο Nurbugring όπου η Cayenne EV κατευθύνεται για να δοκιμάσει το βήμα της δίνοντας μας μια ακόμα ευκαιρία παρατήρησής της.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, στην όψη της διακρίνονται τα κεντρικά φώτα που ενσωματώνουν τα LED ημέρας αλλά και τους δείκτες αλλαγής πορείας καθώς και μια ενεργή γρίλια η οποία, υπηρετεί τις ανάγκες ψύξης αλλά και την αεροδυναμική. Στο πίσω τμήμα ξεχωρίζει μια πιο τρισδιάστατη λωρίδα από LED ενώ σε προφίλ μπορεί να παρατηρήσει κανείς τις πόρτες χωρίς πλαίσιο αλλά και τα ορατά πλαστικά στους θόλους και στα κατώτερα τμήματα τα οποία προδίδουν ότι πρόκειται για έκδοση που βρίσκεται κοντά στη βάση της γκάμας. Αυτή αναμένεται να ανοίγει με την έκδοση 4 ενώ ψηλότερα θα τοποθετηθούν οι εκδόσεις Turbo προσφέροντας ένα ευρύτατο φάσμα ισχύος από 400 έως και 900 ίππους.

Ανεξαρτήτως έκδοσης η Cayenne EV, όπως και η Macan EV, βασίζονται στην αρχιτεκτονική PPE των 800 Volt. H πλειονότητα των εκδόσεων θα υιοθετεί ένα δίδυμο ηλεκτρικών μοτέρ ενώ αναμένεται να τροφοδοτούνται από μπαταρίες που ξεπεράσουν τις 100 kWh χωρητικότητας της Macan. Η Porsche δεν έχει αποκλείσει αλλά ούτε και επιβεβαιώσει το λανσάρισμα εκδόσεων με ένα ηλεκτρικό μοτέρ.

Ένας από τους νεολογισμούς που θα εισαγάγει η Cayenne θα είναι ένα νέο σετ οθονών το οποίο θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο της επιφάνειας του ταμπλό, εξαλείφοντας την πλειονότητα των φυσικών διακοπτών και προσφέροντας μια οθόνη ψυχαγωγίας και για τον συνοδηγό. Τα μέσα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης ολοκληρώνονται με την παρουσία ενός head-up display που θα αποτελέσει επίσης μέρος το ψηφιακού πακέτου.

Επίσης χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία η Cayenne EV θα είναι και πιο ευρύχωρη από την συμβατική παραλλαγή της με την οποία θα διατίθεται παράλληλα και δεν θα λειτουργήσει ως αντικαταστάτης της –τουλάχιστον όχι για την επόμενη πενταετία.

Φωτογραφίες: Automedia