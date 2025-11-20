Mε το μέλλον του Wrangler να είναι μάλλον αβέβαιο στην Ευρώπη λόγω εκπομπών ρύπων και άλλων προδιαγραφών, η Jeep φροντίζει να αναπληρώσει το κενό που θα αφήσει πίσω του με διαδικασίες fast-track παρουσιάζοντας το ηλεκτρικό alter ego του, Recon.

Σύμφωνα με τις συστάσεις το Recon θα είναι διαθέσιμο και στην Ευρώπη από τα μέσα του 2026 και σε πλήρη αντίθεση με το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep, Avenger το οποίο σχεδιάστηκε για αστικό περιβάλλον, το Recon ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική λογική, όντας σχεδιασμένο ως ένα αυθεντικό off-roader με τα σήματα της Jeep που προσανατολίζεται στην περιπέτεια.

Παρ΄όλα αυτά όπως διευκρινίζει ο επικεφαλής της Jeep, Βοb Borderdorf το Recon θα είναι εξίσου ικανό και για ασφάλτινες διαδρομές αποτελώντας «ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός το οποίο θα εισαγάγει τους λάτρεις της φίρμας στο μέλλον χωρίς κανένα συμβιβασμό σε σχέση με όσα προσδοκούν».

Στο προκείμενο, στην αθέατη πλευρά του Recon βρίσκεται η πλατφόρμα STLA Large του ομίλου Stellantis την οποία αξιοποιεί και το πολυτελέστερο Jeep Wagoneer S. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια μπαταρία 100 kWh με περίβλημα ενισχυμένο από χάλυβα στο κάτω μέρος της όπως επιβάλλει ο προσανατολισμός του μοντέλου. Σε όρους αυτονομίας, μπορεί να προσφέρει έως 450 χλμ. διαδρομών.

Το Recon επωφελείται από ένα δίδυμο ηλεκτρικών μοτέρ συνδυαστικής απόδοσης 650 ίππων και 840 Nm ροπής. Εξασφαλίζουν στο αμερικανικό μοντέλο τη δυνατότητα να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα στο θεαματικό για τον όγκο του χρόνο των 3,7 δευτερολέπτων αλλά, φυσικά και τετρακίνηση.

Πέρα από τις επιδόσεις σε ευθεία, η Jeep έχει διαμορφώσει τη χαρτογράφηση του πεντάλ γκαζιού ούτως ώστε η απόδοση ισχύος να είναι απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβώς ακόμα και όταν το Recon έρχεται αντιμέτωπο με τα πλέον αφιλόξενα βραχώδη εδάφη ή χρειάζεται να αντιπαρέλθει κάποιο ιδιάζον εμπόδιο. Σε αυτό συνηγορεί και η παρουσία ενός μπλοκέ διαφορικού στον πίσω άξονα αλλά και το σύστημα διαχείρισης ροπής που διασφαλίζει ότι το σύνολο της ροπής κατανέμεται στους τροχούς όπου απαιτείται. Ταυτόχρονα, το τοποθετημένο μπροστά ηλεκτρικό μοτέρ μπορεί να απεμπλακεί από τη διαδικασία εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα κατά την κίνηση σε αυτοκινητοδρόμους.

Το ηλεκτρικό SUV εφοδιάζεται επίσης με το σύστημα Selec-Speed Control το οποίο μπορεί να διατηρήσει μια δεδομένη ταχύτητα λειτουργώντας καθοριστικά σε μεγάλες κλίσεις ανοδικές ή καθοδικές ενώ διαθέτει τα εξειδικευμένα προγράμματα οδήγησης Snow και Sand εκτός των Auto και Sport που ενδείκνυνται για κίνηση σε άσφαλτο. Θα υπάρξει και έκδοση Moab από την ομώνυμη έρημο της Utah η οποία θα διαθέτει ένα επιπλέον πρόγραμμα οδήγησης. Ο λόγος για το Rock το οποίο θα προσαρμόζει την απόκριση του γκαζιού αλλά και το hill-hold επιτρέποντας στον οδηγό να μετακινεί το πόδι του ανάμεσα σε φρένο και γκάζι χωρίς όμως το όχημα να κινείται, μια λειτουργία για ιδιαίτερα απαιτητικά τερέν και αναβάσεις ή καταβάσεις.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, το Recon μένει απολύτως πιστό στο πρωτότυπο που προηγήθηκε πριν τρία χρόνια διατηρώντας ένα τετραγωνισμένο σχήμα πλήρες νοήματος για τις δυνατότητες του αλλά και όντας συνολικά πιο σύγχρονο και «φιλικό» σε σχέση με το Wrangler. Αυτονόητα από την εξίσωση δεν λείπουν η χαρακτηριστική γρίλια με τα επτά κάθετα στοιχεία, οι διογκωμένοι τετράγωνοι θόλοι, τα άφθονα προστατευτικά, οι γάντζοι και το ελαστικό αντικατάστασης στην πέμπτη πόρτα.

Όπως είναι σαφές από τις εικόνες, όλες οι υπόλοιπες τέσσερις πόρτες του Recon είναι πλήρως αφαιρούμενες ενώ το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις πίσω γυάλινες επιφάνειες (πίσω παρμπρίζ και παράθυρα) προς όφελος μιας πιο αυθεντικής εμπειρίας στη φύση. Στον βασικό εξοπλισμό του ανήκει επίσης η ηλιοροφή ενώ όσοι το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν και ανοιγόμενη ηλεκτρική οροφή.

Να σημειώσουμε ότι με χωμάτινα ελαστικά 33 ιντσών, η απόσταση του Recon από το έδαφος διαμορφώνεται σε 23,9 εκ. στοιχείο που εξασφαλίζει γωνία προσέγγισης 34 μοιρών, γωνία διαφυγής 34,5 μοιρών και γωνία ράμπας 23,5 μοιρών.

Στα ενδότερα η Jeep έχει ακολουθήσει ένα εργονομικό, λειτουργικό αλλά και απολύτως σύγχρονο σκεπτικό εφοδιάζοντας το Recon με μια κεντρική οθόνη 14,5 ιντσών που συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών. Μέσω αυτών ο οδηγός ελέγχει το σύνολο των λειτουργιών με εξαίρεση ορισμένες όπως τα προγράμματα οδήγησης, οι ρυθμίσεις του διαφορικού και όσα άπτονται της off-road κίνησης και επιλέγονται μέσω φυσικών διακοπτών Τα υλικά είναι έξυπνα διαλεγμένα εξασφαλίζοντας περγαμηνές βιωσιμότητας αλλά και την απαιτούμενη ανθεκτικότητα. Παράλληλα υπάρχει πλήθος αποθηκευτικών χώρων καθώς και έξυπνες λύσεις για την τοποθέτηση επιπλέον gadgets όπως κάμερες, επιπλέον σύστημα GPS πάνω στο ταμπλό.

Σε όρους πρακτικότητας το Recon μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.886 λίτρα αποσκευών και αντικειμένων με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ενώ διαθέτει και χώρο 85 λίτρων κάτω από το μπροστινό καπό.

Επίσης με δεδομένη τη δυνατότητα αφαίρεσης των θυρών το αμερικανικό off-roader δεν διαθέτει ηχεία στις πόρτες αλλά κάτω από τα καθίσματα ως μέρος του premium ηχοσυστήματος Alpine με το οποίο εφοδιάζεται.

Σύμφωνα με τις συστάσεις η παραγωγή του θα ξεκινήσει από το εργοστάσιο του Μεξικού στις αρχές της επόμενης χρονιάς με την αμερικανική αγορά να έχει προτεραιότητα. Η Ευρώπη θα ακολουθήσει προς τα τέλη της χρόνιας με κάποιες αλλαγές για το μοντέλο λόγω των διαφορετικών προδιαγραφών.