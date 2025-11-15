Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Γάζα, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της Συρίας, σε τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν κάλεσε τον Νετανιάχου, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία ήταν η τελευταία μιας σειράς πρόσφατων συνομιλιών, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου. Οι κλήσεις «αφορούσαν περιφερειακά ζητήματα», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.