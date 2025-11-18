Αλλάζουν οι ισορροπίες στο μέτωπο της Ουκρανίας μετά και τη συμφωνία που υπέγραψε το Κίεβο με τη γαλλική κυβέρνηση για την προμήθεια 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Η συμφωνία μάλιστα, πέραν των αεροσκαφών, περιλαμβάνει ραντάρ, πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες, και οκτώ συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος SAMP-T.

Ο στόχος για τα 250 αεροσκάφη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή της Ουκρανίας για την απόκτηση των γαλλικών μαχητικών εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της για αύξηση των μαχητικών της. Πιο συγκεκριμένα, το Κίεβο στοχεύει στην απόκτηση αμερικανικών F-16 και σουηδικών Gripen, θέλοντας να καταφέρει να συγκεντρώσει συνολική δύναμη 250 αεροσκαφών.

Το πλεονέκτημα που αποκτά η Ουκρανία με την απόκτηση των Rafale είναι αρκετά σημαντικό, αν και τα οφέλη θα είναι μακροπρόθεσμα. Αυτό θα συμβεί αφενός γιατί θα αποκτήσει τα ίδια τα αεροσκάφη σε βάθος χρόνου, αφετέρου γιατί η εκπαίδευση των ουκρανών πιλότων στον συγκεκριμένο τύπο μαχητικών θα απαιτήσει χρόνο.

Από την άλλη πλευρά, όταν τα Rafale θα ενταχθούν στο επιχειρησιακό οργανόγραμμα του Κιέβου, η Ουκρανία θα αποκτήσει τη δυνατότητα να διεξάγει επιθέσεις μεγαλύτερης εμβέλειας, απωθώντας τα ρωσικά αεροσκάφη πιο μακριά από τις γραμμές του μετώπου και ίσως ακόμη και να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για την Ουκρανία στην Τουρκία

Παράλλλα, οι Ρώσοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη αύριο, Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα μεταβεί στην Τουρκία την Τετάρτη σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Τουρκική πηγή ανέφερε πως παρών στις προγραμματισμένες συνομιλίες θα είναι και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ και την Τουρκία σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

Το γεγονός ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ δεν θα συμμετάσχει στις συναντήσεις με αξιωματούχους των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 19 Νοεμβρίου, επιβεβαιώθηκε στο Reuters και από κοντά στον Ντμιτρίεφ.

«Ο Ντμίτριεφ είχε πολύ παραγωγικές συζητήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στις 24-26 Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα,ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι η Μόσχα θεωρεί τη συμφωνία της Γαλλίας για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία λυπηρή.

Το χτύπημα σε τάνκερ με τουρκική σημαία

Όσο λάμβαναν χώρα οι παραπάνω εξελίξεις, μη επανδρωμένο ρωσικό αεροσκάφος έπληξε δεξαμενόπλοιο με τουρκική σημαία στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα το πλοίο να τυλιχθεί στις φλόγες.

Το MT Orinda χτυπήθηκε κατά την εκφόρτωση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι Ισμαήλιο, δήλωσε η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας. Και τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν έγκαιρα και κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ισμαήλιο είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στο Δέλτα του Δούναβη.

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα drone, πυραύλους και πυροβολικό για να βομβαρδίσει την περιοχή της Οδησσού, και ειδικά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Το Κρεμλίνο επέλεξε πάντως να μη σχολιάσει τη συγκεκριμένη επίθεση.

Και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν σχολίασαν συγκεκριμένα το δεξαμενόπλοιο, αν και ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Κίπερ δήλωσε ότι ρωσικά drone επιτέθηκαν στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας και προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές σε αρκετές πόλεις.

Η επίθεση πυροδότησε πολλαπλές πυρκαγιές και προκάλεσε ζημιές σε έναν απροσδιόριστο αριθμό πολιτικών πλοίων, δήλωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας ότι ένα άτομο τραυματίστηκε.

Οι αρχές στη Ρουμανία, εν τω μεταξύ, διέταξαν την εκκένωση ανθρώπων και ζώων από δύο χωριά κοντά στo Ισμαήλιο, στη ρουμανική πλευρά των συνόρων, λέγοντας ότι η φύση του φορτίου του δεξαμενόπλοιου απαιτούσε τέτοιες προφυλάξεις.