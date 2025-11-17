Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο για την επιβολή «σκληρών» κυρώσεων απέναντι σε όσες χώρες συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία, η Μόσχα εμφανίζεται να τηρεί μια αμφίσημη στάση.

Από τη μια σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ, η παρουσίαση ενός τέτοιου νομοσχεδίου θα γινόταν αντιληπτή από την Ρωσία «πολύ αρνητικά», από την άλλη όμως πάλι σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα ευελπιστεί πως μια σύνοδος κορυφής μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμα, με την κατάλληλη βέβαια προετοιμασία.

Η συνάντηση που δεν έγινε

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Αύγουστο σε σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπου συζήτησαν μια πιθανή λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσαν σχέδια για μια σύνοδο στη Βουδαπέστη, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε λίγο αργότερα, λέγοντας ότι η χρονική στιγμή «δεν φαινόταν σωστή».

Όταν ρωτήθηκε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, αν η Μόσχα είχε χάσει μια ευκαιρία και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νέα συνάντηση Πούτιν–Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε:

«Δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε τώρα πότε θα προκύψουν αυτές οι συνθήκες. Αν και, φυσικά, όλοι μας ενδιαφερόμαστε να προκύψουν όσο το δυνατόν συντομότερα».

Όπως ανέφερε και οι δύο πλευρές συμφωνούν πως μια σύνοδος απαιτεί σοβαρή προετοιμασία ώστε να είναι παραγωγική.

«Επομένως, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η προετοιμασία και υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να πραγματοποιηθεί η σύνοδος, ελπίζουμε ότι θα γίνει».

Ανακοινώνοντας την ακύρωση της συνόδου της Βουδαπέστης, ο Τραμπ εξέφρασε τον περασμένο μήνα για ακόμη μία φορά την απογοήτευσή του με τον Πούτιν, λέγοντας:

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, και μετά δεν οδηγούν πουθενά».

Ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλλει σκληρές κυρώσεις και απειλεί και με άλλες

Στις 22 Οκτωβρίου επέβαλε κυρώσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία στη Ρωσία — στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil — για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του.

Την Κυριακή, ο Τραμπ είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε νομοσχέδιο που θα επέβαλε κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρήσεις με τη Ρωσία — κάτι που ο Πεσκόφ είπε ότι θα γινόταν δεκτό «πολύ αρνητικά» από τη Μόσχα.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το νομοσχέδιο και ποιες λεπτομέρειες θα περιλαμβάνει. Θα το βλέπαμε, φυσικά, πολύ αρνητικά», είπε.

Ο Τραμπ έχει ήδη αυξήσει απότομα τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, κάτι που η Μόσχα είπε ότι ισοδυναμεί με παράνομη εμπορική πίεση.