Πάνω σε ένα νέο «μυστικό» σχέδιο, σε συνεννόηση με τη Μόσχα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εργάζεται το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως μεταδίδει το AXIOS, το σχέδιο περιλαμβάνει 28 σημεία και αντλεί έμπνευση από την πρόσφατη συμφωνία της Ουάσιγκτον για την εκεχειρία στη Γάζα.

Ρώσος υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι «για πρώτη φορά η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά», ενώ παραμένει άγνωστο πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες: την ειρήνη στην Ουκρανία, τις εγγυήσεις ασφάλειας, τη συνολική ασφάλεια στην Ευρώπη και το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας.

Σκληρά ζητήματα όπως ο έλεγχος των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία παραμένουν ανοιχτά, με τη Ρωσία να κερδίζει έδαφος στο πεδίο αλλά να απέχει πολύ από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί δουλεύουν πάνω σε κάτι»

Στο παρασκήνιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της κατάρτισης του σχεδίου και έχει πραγματοποιήσει πολύωρες συσκέψεις με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και κεντρικό πρόσωπο στις διπλωματικές διεργασίες για την Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ επρόκειτο να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Τουρκία, ωστόσο η επίσκεψη αναβλήθηκε. Προηγήθηκε πάντως συνάντησή του με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστάμ Ουμέροφ, στο Μαϊάμι. «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί δουλεύουν πάνω σε κάτι», ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος, ενώ ο Λευκός Οίκος επιμένει πως ο Τραμπ θεωρεί ότι «ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να υπάρξει συμφωνία».

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, το σχέδιο βασίζεται στις αρχές που συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν τον Αύγουστο, και επιδιώκει όχι μόνο λύση για την Ουκρανία αλλά και μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας για την Ευρώπη.

Σχέδιο πριν από οποιαδήποτε συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Στόχος είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου κειμένου πριν την επόμενη συνάντηση των Τραμπ–Πούτιν, με τη σύνοδο της Βουδαπέστης να έχει προς το παρόν παγώσει.

Η ρωσική πλευρά διαχωρίζει την αμερικανική πρωτοβουλία από το βρετανικό σχέδιο «τύπου Γάζας», το οποίο θεωρεί καταδικασμένο καθώς «αγνοεί τις ρωσικές θέσεις». Παράλληλα, η Ουάσιγκτον έχει ήδη αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους εταίρους για τα βασικά σημεία της πρότασης, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι το τελικό κείμενο θα προσαρμοστεί με βάση τις παρατηρήσεις Κιέβου και Βρυξελλών.

«Η χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη», δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει να επιδείξουν «πραγματισμό και ρεαλισμό» ώστε να υπάρξει προοπτική για μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία του πολέμου και το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας.