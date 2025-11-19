Πολλά δεν έχουν γίνει γνωστά, ούτε οι τόποι που φυλάσσονται. Το βέβαιο είναι ότι οι κρατικές αρχές στη Γερμανία αποθηκεύουν ποσότητες τροφίμων για παν ενδεχόμενο. Το μυαλό πηγαίνει αυτήν την εποχή στο χειρότερο ενδεχόμενο: Έναν ανοιχτό πόλεμο με τη Ρωσία με επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως είναι το ηλεκτρικό, ή σε στοχευμένους χώρους που κάνουν τον εφοδιασμό σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης αδύνατο.

Η εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει δείξει ότι ιδιαίτερα η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων αποτελούν έναν από τους πρώτους στόχους.

Δίχτυ ασφαλείας

Σε περίπτωση λοιπόν έκτακτης ανάγκης η γερμανική κυβέρνηση διαθέτει ποσότητες σιταριού, σίκαλης, φακής, βρώμης, ρυζιού, μπιζελιών και συμπυκνωμένου γάλακτος. Είναι το δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες της χώρες που έχει σχεδιαστεί από τη δεκαετία του 1960 ως απάντηση σε περιόδους κρίσης και προβλέπεται νομοθετικά με τον νόμο περί Διατροφικής Πρόληψης.

Όπως είπε εκπρόσωπος από το υπουργείο Γεωργίας, δεν χρειάστηκε ποτέ να χρησιμοποιηθεί – ευτυχώς – αλλά κανείς δεν ξέρει καθώς οι καιροί είναι δύσκολοι. Για τις ακριβείς ποσότητες πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο σε απάντηση της κυβέρνησης έπειτα από επερώτηση στη βουλή τον Ιούλιο του 2022, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προέκυψε ότι σε ολόκληρη τη Γερμανία βρίσκονταν αποθηκευμένοι 705.000 τόνοι σιτηρών, 126.000 τόνοι ρυζιού και οσπρίων και 5.000 τόνοι συμπυκνωμένου γάλακτος. Αν συγκρίνει τις ποσότητες με τους 8,7 εκ τόνους σιτηρών τον χρόνο που καταναλώνουν οι Γερμανοί, οι αποθηκευμένες ποσότητες σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες.

Πρόκειται όμως μόνο για δίχτυ ασφαλείας, προορίζονται δηλαδή ρητά για κάλυψη αναγκών για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε σύγκριση δε με το 1978 τα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 62%. Η μείωση οφείλεται πιθανότατα στο ότι οι πολίτες θα πρέπει να φροντίζουν από μόνοι τους για αποθέματα στο σπίτι. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει βγάλει έναν νέο επικαιροποιημένο οδηγό με συστάσεις για το απευκταίο σενάριο. “Ακόμη ο πόλεμος δεν φαίνεται και τόσο πιθανός όσο πριν λίγα χρόνια”, αναφέρεται χαρακτηριστικά. “Αλλά αν συμβεί, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι”. Στο νέο οδηγό υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τους πολίτες για το τί θα πρέπει να έχουν για τουλάχιστον 10 ημέρες. Από φιάλες νερού μέχρι φακό, μπαταρίες και ραδιόφωνο με μανιβέλα.

“Ασκήσεις” πολέμου

Πέπλο μυστηρίου υπάρχει και ως προς τη θέση των αποθηκών για να μην λεηλατηθούν σε περίπτωση κρίσης. Σε γενικές γραμμές πάντως η θέση προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων, ενώ τα σιτηρά αποθηκεύονται κοντά σε μύλους. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας και Διατροφής η κυβέρνηση ενοικιάζει τις αποθήκες από ιδιωτικές εταιρείες, είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση και την εποπτεία, ενώ κάθε δέκα χρόνια θα πρέπει να αντικαθιστά τα τρόφιμα. Μία σημαντική παράμετρος είναι τα αποθηκευμένα τρόφιμα να είναι έτοιμα να καταναλωθούν, διότι δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει χρόνος ή ενέργεια για μαγείρεμα. Το σκηνικό προετοιμασιών συμπληρώνει και η είδηση ότι από προχθές τα μεσάνυχτα ειδικές δυνάμεις του γερμανικού στρατού έκαναν “πρόβες πολέμου” σε σταθμό του βερολινέζικου μετρό. Το σενάριο ήταν επίθεση σε τρένο μέσα σε σήραγγα, με εισβολή στρατιωτών στο βαγόνι, πυροβολισμούς, κραυγές, νεκρούς και τραυματίες.

Σενάριο φαντασίας;

“Καθόλου” λέει ο διοικητής του τάγματος, “είναι ένα πολύ ρεαλιστικό ενδεχόμενο από τότε που ο Πούτιν με τον μεγαλοϊδεατισμό του τρομοκρατεί την Ουκρανία”. Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες σε άλλους σταθμούς της γερμανικής πρωτεύουσας με τη συμμετοχή και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βερολίνου. Στη διάρκεια των ασκήσεων θα γίνουν επίσης ασκήσεις προσομοίωσης για καθαρισμό δρόμου, εκκένωση δυνάμεων, συλλήψεις σαμποτέρ και μάχες με περιορισμένη ορατότητα. Οι πρώτες ασκήσεις αυτού του τύπου ξεκίνησαν πέρυσι και δεν γίνονται με πραγματικά πυρά. Οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά και δεν πανικοβάλλονται αν δουν κάποιον ελεύθερο σκοπευτή. Και όλοι ελπίζουν πως όλα αυτά θα παραμείνουν σενάρια.