ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η είδηση ότι η Εισαγγελία του Μιλάνου ερευνά υπόθεση «τουρισμού δολοφονιών» είναι σοκαριστική. Σύμφωνα με την είδηση αυτή, μετά από ένα ντοκιμαντέρ του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζούπανιτς, κατατέθηκε αναφορά στην Εισαγγελία του Μιλάνου ότι Ιταλοί και άλλοι ξένοι πλήρωναν μέλη των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας για να επισκεφθούν την περιοχή και να πυροβολήσουν αμάχους. Αυτός είναι και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ: «Sarajevo Safari». Στο διάστημα 1992-1995 πάνω από 11.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, αλλά και από ελεύθερους σκοπευτές που πυροβολούσαν από τους λόφους γύρω από την πολιορκημένη μαρτυρική πόλη. Σήμερα συζητάμε αν ανάμεσα στους ελεύθερους σκοπευτές βρισκόταν και «τουρίστες», οι οποίοι ήταν άσχετοι με τον πόλεμο, πήγαιναν να σκοτώσουν ανθρώπους από χόμπι, έχοντας βαρεθεί πιθανώς το συνηθισμένο κυνήγι ζώων. Πράγματα που βλέπουμε σε αμερικανικά σήριαλ και τα θεωρούμε ακραία. Από τότε βέβαια, έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια και υποθέτω ότι και η απόδειξη τέτοιων εγκλημάτων θα είναι δυσχερής, αλλά και σε ιταλικό δικαστήριο είναι απίθανο να φτάσουν μια και στην Ιταλία υπάρχει, όπως και στην Ελλάδα, η παραγραφή ποινικών αδικημάτων ως θεσμός του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Όμως, αν στοιχειοθετηθεί υπόθεση για αυτές τις τρομακτικές πράξεις, πιθανώς να τεθεί θέμα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή να γίνει έρευνα από Βόσνιους Εισαγγελείς για τους συνεργούς των «τουριστών». Αλλά και μόνο που το συζητάμε, είναι σοκαριστικό! Κακώς σοκάρεσαι τόσο, μου είπε ο φίλος μου, που έχει ισχυρότερη μνήμη από την δική μου. Χωρίς βέβαια τα «κινηματογραφικά στοιχεία» μιας τέτοιας υπόθεσης, πράξεις παρόμοιας ηθικής και ποινικής απαξίας φέρεται ότι τελέστηκαν και από Έλληνες στον πόλεμο εκείνο. Το 1995, στρατιωτικές δυνάμεις Σερβοβόσνιων υπό τις διαταγές του διαβόητου στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, έπνιξαν τη Σρεμπρένιτσα στο αίμα. Δολοφονήθηκαν πάνω από 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι άνδρες κάθε ηλικίας, από μικρά αγόρια μέχρι ηλικιωμένοι. Και παρουσιάστηκαν στοιχεία ότι στη σφαγή μετείχαν και Έλληνες «εθελοντές», που μάλιστα περηφανευόντουσαν μετά δημοσίως. Κι ενώ αυτά έγιναν γνωστά πολύ πριν παραγραφούν τα εγκλήματα αυτά, στην Ελλάδα δεν έγινε καμιά απολύτως ενέργεια από την Δικαιοσύνη. Οπότε μην σοκάρεσαι, η ανθρώπινη κτηνωδία ούτε ασυνήθιστη είναι, ούτε χαρακτηρίζει μόνο «ξένους», μου είπε.

*** Κι από την τραγωδία, ας περάσουμε στην κωμωδία, για να συμπληρώσουμε το σημερινό σημείωμα περί της φύσης του ανθρώπου. Μια νέα μέθοδο για να εξακριβώνουμε αν κάποιος είναι κομμουνιστής βρήκε ο κ. Γεωργιάδης. Είπε ότι αν δεν τον βρίζει κάποιος, δεν είναι κομμουνιστής. Και διευκρίνισε μάλιστα ότι αυτοί που τον βρίζουν «είναι όλοι κομμουνιστές». Εάν ο υπουργός Υγείας ζούσε προπολεμικά, την εποχή του «ιδιώνυμου» ή έστω μεταπολεμικά, την εποχή που οι κομμουνιστές διώκονταν, οι διαδικασίες θα είχαν απλουστευθεί πολύ και δεν θα χρειαζόταν δίκες και ογκώδεις φάκελοι και έκτακτα στρατοδικεία για τις εκτελέσεις και τις εξορίες, θα εξεταζόταν αν ο ύποπτος είχε βρίσει τον υπουργό και θα προχωρούσε η διαδικασία χωρίς γραφειοκρατίες και τέτοια. Δυστυχώς, όμως, ζει επί των ημερών μας, και αντί να απλουστευθούν τα πράγματα, περιπλέκονται. Ο φίλος μου ο δημοσκόπος μου είπε ότι έτσι τινάζονται στον αέρα όσα γνωρίζουμε για την πολιτική κατάσταση στην χώρα σήμερα. Όσες έρευνες γίνονται, μου είπε, δείχνουν ότι τα δύο τρίτα των πολιτών είναι δυσαρεστημένοι με την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι μισοί να βρίζουν τον αρμόδιο υπουργό, ποσοστό πολύ λογικό για δυσαρεστημένους Έλληνες, σημαίνει ότι η κομμουνιστική αριστερά έχει πάνω από 30% στο σύνολο των πολιτών, βάλε δηλαδή πόσο θα έχει σε όσους θα ψηφίσουν, πράγμα που δεν το βλέπουμε στις άλλες έρευνες. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Ή οι έρευνες ή ο κ. Υπουργός.

Η «ομπρέλα» της Άννας

Θα σας πω τώρα κάτι που δείχνει το πως κινούνται πλέον στο ΠαΣοΚ. Σε πολλούς έκανε εντύπωση το γεγονός πως η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε να δώσει στήριξη στη Ράνια Θρασκιά αμέσως μετά τη δήλωση της περί συνομιλίων με όμορους χώρους. Μίλησα λοιπόν με συνεργάτη μου που γνωρίζει καλά το πως κινείται η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ και μου μετέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Πριν λίγες ημέρες βγήκε σε ραδιόφωνο και στήριξε τον Παύλο Γερουλάνο.

Βλέπετε, η Άννα Διαμαντοπούλου διέπεται από τη λογική πως τα στελέχη του κόμματος πρέπει να προστατεύονται από τις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας και σπεύδει να καλύψει ένα κενό που πολλές φορές ο μηχανισμός της Χαριλάου Τρικούπη δεν προλαβαίνει να καλύψει. Το γεγονός πως έχει υπερασπιστεί τις δηλώσεις Γερουλάνου με τον οποίο ήταν συνυποψήφιοι του ΠαΣοΚ, αλλά και την Ράνια Θράσκια που πληροφορίες αναφέρουν πως θα διεκδικήσουν την έδρα Ά Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές προσθέτει στην ευγενή άμιλλας. ΠαΣοΚ χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα, όμως, γίνεται;

***

Η οργή του ΚΚΕ

Την οργή του ΚΚΕ προκάλεσε η αίτηση για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα για παραβίαση του νόμου περί οικονομικών των κομμάτων. Σε ανακοίνωση της η κεντρική επιτροπή του κόμματος, καταγγέλλει ότι είναι «απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία– μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή».

Εξηγούν, δε, πως το κόμμα τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων και δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές και κληρονομιές. «Είναι, επίσης, γνωστό», συνεχίζει η ανακοίνωση του κόμματος, «ότι το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ, είναι να συγκεντρώνει, να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που εκτιμούν το ΚΚΕ και επιθυμούν να στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά σου δεδομένα να γίνονται “φέιγ βολάν”. Γι’ αυτό άλλωστε και μόνο για αυτό, επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών» καταλήγει η ανακοίνωση.

***

Δάκρυα και συγκίνηση για Φλαμπουράρη

Με συγκίνηση οι βουλευτές, ειδικότερα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς, αποχαιρέτισαν τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Με δάκρυα στα μάτια η Ρένα Δούρου είπε «δεν φανταζόμουν ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο Σώμα την απώλεια του Φλαμπουράρη». «Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο Θοδωρής Δρίτσας είπε πως «πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον, αλλά σας βεβαιώ ότι είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε σε μία θρησκευτική παραβολή “η φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτος”». Συζητήθηκε, ωστόσο, ότι μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βγάλει ανακοίνωση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τον αντιμετώπιζε σαν δεύτερο πατέρα του.

***

Ο Κασσελάκης και η Καρυστιανού

«Οι σκοποί μας συμπλέουν, κυρίως σε θέματα κράτους δικαίου» είπε αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού ο Στέφανος Κασσελάκης, όταν ερωτήθηκε για την Πρόεδρο του κινήματος των Τεμπών και την αποστροφή της σε τηλεοπτική συνέντευξη, ότι εφεξής θα μιλάει πολιτικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού. «Τα πράγματα θα αλλάξουν με φρέσκους ανθρώπους» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, ο οποίος πάντως στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις δεν παρουσιάζει τις επιθυμητές επιδόσεις.

***

Η αγωνία του Μαξίμου για τα μπλόκα

Η ανακοίνωση του Κ. Μητσοτάκη για πρόσθετη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, σε συνδυασμό με τις πρώτες καταβολές των βασικών ενισχύσεων, εικάζεται ότι μπορεί να αποτρέψουν τους αγρότες από τα μπλόκα που σχεδιάζουν στα τέλη Νοεμβρίου. Ωστόσο, τα ποσά των ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αφού το κονδύλι θα βγει από τον κρατικό προυπολογισμό, ο οποίος τώρα ολοκληρώνεται.

***

Ο Μητσοτάκης στην Σιγκαπούρη

Με τον Πρωθυπουργό Lawrence Wang και τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam θα συναντηθεί ο Κ. Μητσοτάκης την Πέμπτη το πρωί, στο πρώτο του ταξίδι ως Πρωθυπουργός στην Σιγκαπούρη. Ο Κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του Bloomberg New Economy Forum, με στόχο να προτάξει τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, έχοντας…νωπή και την αναβάθμιση του οίκου Fitch.

***

Έρχεται συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ;

Σας είχα ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η κ. Γκίλφοϊλ εργάζεται για να στηθεί μια συνάντηση Μητσοτάκη- Τραμπ, προφανώς κατόπιν συνεννόησης με το Μέγαρο Μαξίμου. Εξ ου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε χθες στην ΕΡΤ βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί και πάλι μαζί του. Ποια θα είναι η στιγμή μένει να το δούμε, πάντως αν κρίνουμε από τη σχετική δυστοκία που υπάρχει για τη σύγκληση του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών η συνάντηση ίσως αργήσει λίγο.

Για τον Στρατηγικό Διάλογο πρόκειται να ταξιδέψει στην Αθήνα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς ακόμα να είναι γνωστή η ημερομηνία. Όσο περισσότερα βρεθούν πάντως στην ατζέντα Μητσοτάκη- Τραμπ τόσο το καλύτερο για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς ως γνωστόν ο πρόεδρος θέλει να ακούει για «παραδοτέα».

***

«Παγωμένη» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Λάνα Ζωχιού, τα αρμόδια διπλωματικά επιτελεία εργάζονται για τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου σε πολιτικό διάλογο και θετική ατζέντα. Για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, άρα και τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν ούτε κουβέντα, άλλωστε με τι ατζέντα θα μπορούσε να συνεδριάσει; Το ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν παραλλήλως με την κ. Ζωχιού ο Χακάν Φιντάν υπενθύμιζε ότι «η 6η συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Ελλάδα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα το προσεχές διάστημα».

Στη συνέχεια βέβαια, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης», «ομοεθνείς στα Δωδεκάνησα» και λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Ένα είναι το μόνο βέβαιο: Όσο περνά ο καιρός τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στην Άγκυρα ο Έλληνας πρωθυπουργός.