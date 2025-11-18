«Η συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν θα γίνει σίγουρα κάποια στιγμή», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το πρωί της Τρίτη 18/11 , στο ΕΡΤnews σημειώνοντας πως επικρατεί «ηρεμία» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε, ότι κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη, ακόμα και αν δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, υπενθυμίζοντας πως έχει συναντήσει ήδη επτά φορές τον τούρκο πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι στην συνέντευξή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, ενώ προανήγγειλε μέτρα για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κυκλοφοριακό.

Στο Αιγαίο ηρεμία, στο Κυπριακό ανησυχία

«Η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά τα τελευταία δύο χρόνια είναι σίγουρα καλοδεχούμενη. Δεν υπάρχουν παραβιάσεις ή παραβάσεις στο Αιγαίο. Υπάρχουν Τούρκοι επισκέπτες στα ελληνικά νησιά, κάτι που είναι ευεργετικό για τον τουρισμό, ενώ υπάρχει και καλή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης», πρόσθεσε.

Παρά τα θετικά σημεία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «τα ακανθώδη ζητήματα παραμένουν».

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για το Κυπριακό, καθώς συνεχίζονται δηλώσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, η οποία απορρίπτεται από την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει προσδοκίες από την πρώτη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Κατέληξε δε, πως «σίγουρα δεν είναι κακό που τα πρωτοσέλιδα δεν είναι γεμάτα με σενάρια πολέμου και έντασης στις σχέσεις μας με την Τουρκία».