Στα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες όπως το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, το στεγαστικό και την ακρίβεια, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ουσιαστική λύση στην ακρίβεια είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε «ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του», όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι πρόκειται για «παγκόσμιο φαινόμενο», απορρίπτοντας, αποσπασματικές αναφορές που δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα.

«Ορατά οφέλη από τη φορολογική μεταρρύθμιση»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει τόσο με ελέγχους στην αγορά, για τους οποίους προωθείται η δημιουργία ενιαίας αρχής εποπτείας, όσο και με ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Τόνισε δε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα αποφέρει ορατά οφέλη στις αρχές του 2026. Πρόσθεσε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, επισημαίνοντας ότι «πάνω από 2 δισ. ευρώ» θα κατευθυνθούν το επόμενο διάστημα σε μέτρα ενίσχυσης. Υπογράμμισε ότι η υπέρβαση αυτών των πόρων θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να στηρίξει κυρίως νέους και οικογένειες με παιδιά.

Για το στεγαστικό, ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστούν νέα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ πριν το τέλος του έτους θα ανακοινωθεί και το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών.

«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό»

Για το κυκλοφοριακό στην Αττική, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση», σημειώνοντας πως το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από την αύξηση των νέων αυτοκινήτων χωρίς την αντίστοιχη απόσυρση παλαιότερων.

Όπως ανέφερε, η μακροπρόθεσμη απάντηση είναι η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμβολή του Μετρό στη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης όπου λειτούργησε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι απαιτούνται και βραχυπρόθεσμα μέτρα, με επίκεντρο τα λεωφορεία. «Έχουμε 800 νέα λεωφορεία, αλλά πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια», είπε, επισημαίνοντας στόχο για αύξηση της συχνότητας μέσα στους επόμενους έξι μήνες σε γραμμές υψηλής χρήσης, όπως το 550.

Εκτακτη ενίσχυση για την ευλογιά

Αναφερόμενος στους αγρότες, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση ότι «το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης» θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου και όχι στα τέλη Οκτωβρίου, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα πληρωμών θα αποκλείσει όσους δεν δικαιούνται χρήματα. «Το συνολικό ποσό παραμένει ίδιο, άρα οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα λάβουν περισσότερα», τόνισε.

Για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από κρούσματα ευλογιάς, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει ειδικό σχήμα στήριξης εισοδήματος, ανάλογο με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν. Η χρηματοδότηση, όπως είπε, θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό, με στόχο την κάλυψη των απωλειών έως την πλήρη αναπλήρωση των κοπαδιών.

Αναγκαία η εξυγίανση των ΕΛΤΑ

Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η εξυγίανσή τους είναι αναγκαία, καθώς διαφορετικά «θα οδηγηθούν σε κλείσιμο προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων». Εξήγησε ότι η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας έχει αλλάξει και πως το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπερταμείο εξετάζουν μοντέλο αναδιάρθρωσης με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει διαβούλευση «κατάστημα με κατάστημα», ώστε να μην αισθανθούν οι πολίτες ότι εγκαταλείπονται από το κράτος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η παρουσία των ΕΛΤΑ σε ΚΕΠ δεν είναι απλή λόγω περιορισμών κρατικής ενίσχυσης.

Τεράστια τα οικονομικά οφέλη από τη γεώτρηση

Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε κομβικής σημασίας τις συμφωνίες που υπεγράφησαν για το φυσικό αέριο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενεργειακά και γεωπολιτικά και «αναδεικνύεται σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας» για τα Βαλκάνια και την Ουκρανία. Ξεχώρισε μάλιστα την επιλογή της Exxon Mobil να προχωρήσει μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες σε ερευνητικές εξορύξεις επισημαίνοντας ότι, εφόσον εντοπιστούν κοιτάσματα, «τα οικονομικά οφέλη θα είναι τεράστια». Όπως είπε, μέσα σε 18 μήνες αναμένεται να βρίσκεται γεωτρύπανο στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια οι τιμές του ρεύματος θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία. «Πρέπει να κρατήσουμε την αναβάθμιση της χώρας και τη θετική προοπτική να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα. Σε 18 μήνες θα έχουμε γεωτρύπανο», πρόσθεσε

Αναφερόμενος στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, σημείωσε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές και τις Ηνωμένες Πολιτείες για έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε ότι για την προώθηση του έργου απαιτείται επικαιροποίηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να προσελκύσει στρατηγικούς επενδυτές με επικαιροποιημένα δεδομένα.

«Είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθώ με Τραμπ»

Σε ερώτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο στο διαμορφούμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «όσοι έλεγαν πως δεν έχουμε σημεία επαφής με την κυβέρνηση Τραμπ, διαψεύστηκαν πανηγυρικά».

Ουδέν σχόλιο για Σαμαρά

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά και τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στη πρόσφατη συνέντευξή του, απέφυγε να σχολιάσει τόσο τα λεγόμενα όσο και τους λόγους της αποπομπής του, τονίζοντας ότι σέβεται τη διαδρομή του και το πρόσφατο προσωπικό του πένθος.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να διαβάσει το νέο του βιβλίο, σημειώνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να μιλά για το παρελθόν, ενώ ο ίδιος εστιάζει στο μέλλον. «Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που έχει πέσει ήδη στα βράχια», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια για εκλογές και ανασχηματισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «οι εκλογές θα γίνουν το 2027» και ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία. Εξέφρασε την άποψη ότι η δημόσια συζήτηση περί πρόωρων εκλογών αφορά «την πολιτική κουζίνα», ενώ το ενδιαφέρον των πολιτών είναι στραμμένο στα καθημερινά τους προβλήματα. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Στα σκαριά η συμφωνία με Ουκρανία για τα θαλάσσια drones

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στα σκαριά συνεργασία με την Ουκρανία για θαλάσσια drones, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η χώρα στη διάρκεια του πολέμου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την πολιτική σταθερότητα, απέφυγε να τοποθετηθεί στις πρόσφατες αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως παρουσιάστηκαν στο άρθρο του Βήματος της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η σημερινή σταθερή κυβέρνηση που επιτρέπει «να γίνονται συμφωνίες, να προχωρά η οικονομική πολιτική και να υλοποιείται το πρόγραμμα για το οποίο λάβαμε νομιμοποίηση».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

Παρακάτω ολόκληρη η συνέντευξη