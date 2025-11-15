To χθεσινοβραδινό ραντεβού της χώρας μας με την Fitch Rating έκλεισε με τους καλύτερους οιωνούς τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025, επιβεβαιώνοντας όσους στοιχημάτιζαν ότι ο διεθνής οίκος θα κόμιζε … καλά νέα.

Εξάλλου, λίγα 24ωρα πριν η Fitch είχε τονίσει ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας όπως και τα spreads των ελληνικών ομολόγων έχουν συγκλίνει αρκετά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Επεσήμανε μάλιστα ότι η ισχυρή δέσμευση της Ελλάδας στη δημοσιονομική πειθαρχία, σε συνδυασμό με την υπεραπόδοση των δημοσιονομικών μεγεθών, έχουν κάνει τη χώρα να ξεχωρίζει στη γενικότερα τάση που κυριαρχεί στην ευρωζώνη.

Ειδικότερα, ο διεθνής οίκος οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδας για την αθέτηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (IDR) σε «BBB» από «BBB-». Οι προοπτικές είναι σταθερές.

Σημειώνεται ότι στην κλίμακα του εν λόγω οίκου το επόμενο σκαλοπάτι είναι το ΒΒΒ+ και ακολουθεί το πολυπόθητο Α3…

«Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο»

«Η σημερινή αναβάθμιση της Fitch επιβεβαιώνει κάτι που είναι πλέον ορατό σε όλους: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Την ώρα που προχωρούμε στη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης, δίνοντας πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ένας κορυφαίος διεθνής οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας», σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα να ενισχύουμε την οικονομική αξιοπιστία της Ελλάδας.

Η αναβάθμιση της Fitch αφορά κάθε πολίτη, γιατί σημαίνει χαμηλότερο κόστος για το κράτος, περισσότερη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη σιγουριά για τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών και διευρύνεται η δεξαμενή κεφαλαίων που μπορούν να τοποθετηθούν σε ελληνικά ομόλογα και assets, κάτι που βελτιώνει συνολικά τους όρους χρηματοδότησης της οικονομίας μας. Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα χτίζει μια νέα θέση στο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους».

Ισχυρή μείωση του χρέους

Παραθέτοντας το σκεπτικό της η Fitch, τονίζει ιδιαίτερα ότι η χώρα μας πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ των χωρών επενδυτικής βαθμίδας, με σωρευτική πτώση άνω των 60 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145% του ΑΕΠ το 2025, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης στο 120% έως το 2030. Το προφίλ του χρέους παραμένει εξαιρετικά ευνοϊκό, με μέση διάρκεια 19 έτη, μέσο επιτόκιο 1,5% και υψηλό ταμειακό απόθεμα περίπου 18% του ΑΕΠ, στοιχεία που περιορίζουν τους κινδύνους και θωρακίζουν τη χώρα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ και πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης περίπου 1%, επιδόσεις που υπερβαίνουν σημαντικά τον μέσο όρο της βαθμίδας «BBB». Η Fitch αποδίδει αυτό το αποτέλεσμα στη συνεχή αύξηση των εσόδων μέσω αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης και στη σταθερή πειθαρχία στις δαπάνες. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι οι στοχευμένες ελαφρύνσεις του 2026 δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία πλέον στηρίζεται σε ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νέου εθνικού δημοσιονομικού κανόνα.

Επισημαίνει μάλιστα ότι τον περασμένο Ιούλιο, το κοινοβούλιο υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία έναν εγχώριο δημοσιονομικό κανόνα που απαιτεί ισορροπημένη πρωτογενή θέση. «Η Ελλάδα ξεπέρασε τις απαιτήσεις του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ το 2024, το πρώτο έτος εφαρμογής του», υπογραμμίζει στη σχετική ανακοίνωση.

Ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος

Ειδικότερα, ο διεθνής οίκος υπογραμμίζει ότι οι προγραμματισμένες μειώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα έχουν τον μεγαλύτερο δημοσιονομικό αντίκτυπο, ο οποίος εκτιμάται από την κυβέρνηση σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ (0,5% του ΑΕΠ), και θα αυξηθεί σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027. Αυτό θα ενισχύσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα κυρίως των νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος, το οποίο με τη σειρά του θα στηρίξει την ανάπτυξη. Επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν για επιδοτήσεις ενοικίου κατοικιών και στήριξη των συνταξιούχων χαμηλού εισοδήματος και 300 εκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις μισθών στον αμυντικό τομέα.

Ισχυρή ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία διατηρεί ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2%, υψηλότερο της ευρωζώνης, χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών. Η Fitch προβλέπει ότι η σύγκλιση με το μέσο εισόδημα της ευρωζώνης θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, παρά τις διάφορες πρόσφατες εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και εμπορικών σοκ. Μάλιστα οι αναλυτές του οίκου προβλέπουν ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει γύρω στο 2% τουλάχιστον μέχρι το 2027, με τη σύγκλιση προς το επίπεδο εισοδήματος της ευρωζώνης να συνεχίζεται. Η εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, επωφελούμενη από τα τελευταία χρόνια του επενδυτικού κινήτρου της ΕΕ για την επόμενη γενιά, και την περαιτέρω βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών και τη σταθερή αύξηση της απασχόλησης.

Ισχυρές οι τράπεζες

Το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, θετική οργανική κερδοφορία και πλήρη εξυγίανση στους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών ως προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Fitch σημειώνει ότι ο κλάδος έχει σταθεροποιηθεί σε βαθμό που επιτρέπει ουσιαστικά ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε τις αξιολογήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σε επενδυτική βαθμίδα κατά τη διάρκεια του 2025, αντανακλώντας βελτιώσεις στο λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας και στο πιστωτικό προφίλ των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου ενός μακρύτερου ιστορικού υγιών κερδών, της ολοκλήρωσης του μεγαλύτερου μέρους της εκκαθάρισης της ποιότητας του ενεργητικού τους, των ενισχυμένων κεφαλαιακών θέσεων και της σταθερής χρηματοδότησης με βάση τις καταθέσεις. Η Fitch αναμένει ότι ο τραπεζικός τομέας θα επωφεληθεί από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη και τη σταδιακή ανάκαμψη στον τομέα της λιανικής.

Οι αστερίσκοι

Βαρίδι εξακολουθεί να αποτελεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 6% του ΑΕΠ από το 2023, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο «BBB» του 0,3%. H Fitch υπογραμμίζει ότι δεν εν υπήρξε βελτίωση στο α’ εξάμηνο του 2025, καθώς ο κινητός μέσος όρος του 4ου τριμήνου ήταν 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2024. Δομικά, το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης είναι ο κύριος λόγος για το σημαντικό έλλειμμα, με τις επενδύσεις έντασης εισαγωγών να αναμένεται να εντείνουν την πίεση μεσοπρόθεσμα. Η συμμετοχή στην ευρωζώνη μετριάζει τους κινδύνους εξωτερικής χρηματοδότησης και δεν αναμένουμε καμία διαταραχή στις εξωτερικές ροές κεφαλαίων.

Πηγή: OT.GR