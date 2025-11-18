Με την κατάθεση του Αντώνη Τασούλη, διευθυντή πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι ήταν κυβερνητική η απόφαση για τον gov.gr, ενώ άφησε αιχμές κατά της κ. Τυχεροπούλου για την οποία όμως υποστήριξε ότι είχε άριστη συνεργασία.

Στην αρχή της κατάθεσής του ο κ. Τασούλης έκανε λόγο για σφάλμα όταν ήταν διοικητής ο κ. Σημανδράκος. Όπως είπε, διαπιστώθηκε σφάλα 52 εκ. Ευρώ «Η αρχική τους απάντηση είναι να συνεχίσει η πληρωμή κι αν προκυψει πρόβλημα να μετατραπούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα λεφτά υπερέβαιναν το ποσό και θα δίνονταν από τον τακτικό προϋπολογισμό. 20 λεπτά μετά την πληρωμή ο προϊστάμενος πληρωμής μου είπε ότι είχε πρόβλημα λόγω συγγενικού προσώπου, του είπα ότι έγινε αρμοδίως. Αποκαλύφθηκε το μέγεθος του σφάλματος λόγω της γραμμικής μείωσης, η διεύθυνση άμεσων ενισχύσεων και αγοράς έπρεπε να προχωρήσει σε επανυπολογισμό».

«Κακώς τα λέει αυτά»

Ο κ. Τασούλης διέψευσε και όσα είπε ο κ. Σημανδράκος ότι είχε δει το λάθος και το απέκρυψε υπογραμμίζοντας ότι δεν το είδε ο ίδιος και «κακώς τα λέει αυτά». «Αν έφταγα εγώ δεν θα έπρεπε ο κ. Σημανδράνος… αν ο ταμίας έκανε λάθος θα τον άφηνε στη θέση του; Υπό νορμάλ συνθήκες θα τον είχε διώξει δεν ξέρω και εγώ από που. Δεν κίνησε καμία πειθαρχική κίνηση…», σημείωσε σε άλλο σημείο για το ίδιο θέμα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε άλλο σημείο, ο κ. Τασούλης δεν δικαιολόγησε πως οι λίστες πληρωμών βρέθηκαν Γιώργου Ξυλούρη, όπως αναφέρεται στην ογκώδη δικογραφία. Ταυτόχρονα, δήλωσε αναρμόδιος για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και άσχετος με τις δεσμεύσεις.

Ειχα άριστη συνεργασία με την Τυχεροπούλου

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι αναφορές του για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, εγκαλώντας τον για αντιφάσεις. Καθώς αφού την διέψευσε δήλωσε ότι είχαν άριστη συνεργασία και ότι ήταν μια ευσυνείδητη υπάλληλος.

«Η κ. Τυχεροπούλου, ξέχασε να πει ότι οι καταστάσεις πληρωμής πηγαίνουν στην ίδια για έλεγχο. Πληρωμή που να μην έχει εκκαθαριστεί από την κ. Τυχεροπούλου, δεν υπήρχε. Ήταν η μοναδική αρμόδια αν βρισκόταν κάτι να διακοψει και εν τέλει να απορρίψει την πληρωμή. Από την στιγμή που έρχεται σε εμένα, σημαίνει ότι πληρούνταν όλα τα στοιχεία και ήταν τυπική διαδικασία».

Όμως δήλωσε, πως «είχαμε άψογη συνεργασία. Και όταν ήταν υπεύθυνη για την εκκαθάριση δαπάνης. Τη στήριξα και την βοήθησα ίσως και παραπάνω από άλλους γιατί δεν είχε το επιστημονικό υπόβαθρο που απαιτεί μια οικονομική διεύθυνση. Έπρεπε να τη στηρίξω για να σταθεί στα πόδια της… Την βοήθησαμε και εγώ και όλα τα άλλα στελέχη».

Σε άλλο σημείο, ο μάρτυρας ρωτήθηκε για τις πληρωμές σε δεσμεύμενα ΑΦΜ του Γιώργου Ξυλούρη και κλήθηκε να απαντήσει ποιος έδωσε τελική εντολή. Ο μάρτυρας είπε ότι «από την στιγμή που ένας δικαιούχος εντάσσεται σε καταστάσεις πληρωμής ο δικαιούχος πληρώνεται. Αν πρέπει ή όχι να είναι μέσα είναι αποκλειστική και μόνη ευθύνη της διεύθυνσης δαπάνης. Η διεύθυνση δεν διενεργεί καμία πληρωμή σε αυτό και καμία δέσμευση. Ό, τι φύγει από την αρμόδια διεύθυνση, η διεύθυνση πληρωμών την πληρώνει».