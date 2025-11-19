Οι συντάξεις του 2026 φέρνουν αυξήσεις, ανάσα για 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους, αλλά και νέα δεδομένα για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά. Η αύξηση που θα δοθεί φέτος θα είναι της τάξεως του 2,4% (βάσει ανάπτυξης και πληθωρισμού).

Αν ανάπτυξη και πληθωρισμός κινηθούν υψηλότερα το 2025, οι συνταξιούχοι ενδέχεται να λάβουν διορθωτική αύξηση το 2027, καλύπτοντας τη διαφορά από τις τρέχουσες προβλέψεις.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα, στο διάστημα 22–24 Δεκεμβρίου καθώς οι συνταξιούχοι προπληρώνονται τις συντάξεις, άρα σε αυτό το διάστημα θα λάβουν την σύνταξη του Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επιτελείο ολοκληρώνει την κοστολόγηση των παρεμβάσεων: 542 εκατ. ευρώ το συνολικό βάρος για το νέο έτος, εκ των οποίων 467 εκατ. πηγαίνουν στις αυξήσεις και 75 εκατ. στη συνέχιση της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Αυξήσεις στις συντάξεις με «ταβάνι» το 2,4%

Οι μηνιαίες ενισχύσεις για τους συνταξιούχους διαμορφώνονται από 12 ευρώ για χαμηλές συντάξεις έως 100 ευρώ για υψηλότερα ποσά.

Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε:

+150 € για σύνταξη 500 €

+350 € για σύνταξη 1.250 €

+780 € για σύνταξη 2.700 €

έως +1.200 € για υψηλότερες συντάξεις

671.584 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά

Οι παλαιοί συνταξιούχοι παραμένουν οι «χαμένοι» της νέας χρονιάς. Από το 2026, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά — 671.584 δικαιούχοι — θα λάβουν μόνο τη μισή αύξηση(κατάργηση του 50% της προσωπικής διαφοράς του 2026). Η πλήρης αποκατάσταση μετατίθεται για το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα έχει μηδενιστεί.

Πόσο κερδίζει πραγματικά ένας συνταξιούχος – Τέσσερα παραδείγματα

Με βάση τις αυξήσεις, την ενίσχυση Νοεμβρίου (250 €) και τις μειώσεις φόρου που εφαρμόζονται από το 2026,αλλά οι συνταξιούχοι θα τις καταλάβουν στην τσέπη τους από τον Δεκέμβριο τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται ως εξής: