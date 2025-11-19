Οι συντάξεις του 2026 φέρνουν αυξήσεις, ανάσα για 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους, αλλά και νέα δεδομένα για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά. Η αύξηση που θα δοθεί φέτος θα είναι της τάξεως του 2,4% (βάσει ανάπτυξης και πληθωρισμού).
Αν ανάπτυξη και πληθωρισμός κινηθούν υψηλότερα το 2025, οι συνταξιούχοι ενδέχεται να λάβουν διορθωτική αύξηση το 2027, καλύπτοντας τη διαφορά από τις τρέχουσες προβλέψεις.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα, στο διάστημα 22–24 Δεκεμβρίου καθώς οι συνταξιούχοι προπληρώνονται τις συντάξεις, άρα σε αυτό το διάστημα θα λάβουν την σύνταξη του Ιανουαρίου.
Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επιτελείο ολοκληρώνει την κοστολόγηση των παρεμβάσεων: 542 εκατ. ευρώ το συνολικό βάρος για το νέο έτος, εκ των οποίων 467 εκατ. πηγαίνουν στις αυξήσεις και 75 εκατ. στη συνέχιση της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.
Αυξήσεις στις συντάξεις με «ταβάνι» το 2,4%
Οι μηνιαίες ενισχύσεις για τους συνταξιούχους διαμορφώνονται από 12 ευρώ για χαμηλές συντάξεις έως 100 ευρώ για υψηλότερα ποσά.
Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε:
- +150 € για σύνταξη 500 €
- +350 € για σύνταξη 1.250 €
- +780 € για σύνταξη 2.700 €
- έως +1.200 € για υψηλότερες συντάξεις
671.584 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά
Οι παλαιοί συνταξιούχοι παραμένουν οι «χαμένοι» της νέας χρονιάς. Από το 2026, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά — 671.584 δικαιούχοι — θα λάβουν μόνο τη μισή αύξηση(κατάργηση του 50% της προσωπικής διαφοράς του 2026). Η πλήρης αποκατάσταση μετατίθεται για το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα έχει μηδενιστεί.
Πόσο κερδίζει πραγματικά ένας συνταξιούχος – Τέσσερα παραδείγματα
Με βάση τις αυξήσεις, την ενίσχυση Νοεμβρίου (250 €) και τις μειώσεις φόρου που εφαρμόζονται από το 2026,αλλά οι συνταξιούχοι θα τις καταλάβουν στην τσέπη τους από τον Δεκέμβριο τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται ως εξής:
- Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.
- Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.
- Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.
- Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.