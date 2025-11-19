Δέκα επτά χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα μιας παράστασης που δικαιολογημένα είχε κερδίσει όλες τις εντυπώσεις, η Ρένη Πιττακή επιστρέφει για να χορέψει στο ίδιο έργο με τον ίδιο σκηνοθέτη, τον Πέτρο Ζούλια, αλλά με διαφορετικό παρτενέρ, τον Κώστα Βασαρδάνη. Η συνάντηση της μοναχικής ώριμης γυναίκας με τον νεαρό δάσκαλου χορού είναι μια γλυκόπικρη ιστορία που κυλάει όπως τα βήματα των έξι διαφορετικών χορών που θέλει να μάθει εκείνη. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να βρει διέξοδο και παρέα η μοναξιά.

Παίζουν: Ρένη Πιττακή, Κώστας Βασαρδάνης

Συντελεστές: Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας, Σκηνικά: Αννα Ζούλια, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Χορογραφία: Φώτης Διαμαντόπουλος, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Video art: Παντελής Μάκκας, Βοηθός σκηνοθέτη: Απόστολος Καζαμίας, Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης



Info

Θέατρο: Πτι Παλαί, Ριζάρη 24, Παγκράτι, τηλ.: 210 7291800

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 7 Νοεμβρίου – 5 Απριλίου

Παραστάσεις: Παρ. & Κυρ.: 21:00 Σάβ.: 18:00

Διάρκεια: 80′

Εισιτήρια: 15€-22€



