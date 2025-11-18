Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή. Την ανακοίνωση του νέου πλαισίου θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη, όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Για τα Βορίζια

Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στα Βορίζια . Είπε πως «η αστυνομία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα από δω και πέρα. Όχι στο συγκεκριμένο χωριό. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες (που φέρουν όπλα)».

«Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική»

«Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική, παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς τα κει θα πάμε», τόνισε.

Στόχευση στους οπλοφόρους

Για τα Βορίζια είπε πως «η αστυνομία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα από δω και πέρα. Όχι στο συγκεκριμένο χωριό. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες (που φέρουν όπλα)».