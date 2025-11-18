Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να τελειώσει η COP30, η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας, και η Greenpeace καλεί επειγόντως τις χώρες να επιταχύνουν τις συζητήσεις και να συμφωνήσουν στην πρακτική εφαρμογή των υποσχέσεων για το κλίμα και τα δάση, προχωρώντας άμεσα σε ένα σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της αποψίλωσης και τη συγκράτηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C.

Η πρώτη εβδομάδα της COP30 ολοκληρώθηκε με τα κράτη να συζητούν για την προστασία των δασών, τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και την εφαρμογή προηγούμενων συμφωνιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Και φέτος, στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν περισσότεροι από 1.600 λομπίστες, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων να μην αλλάξει τίποτα, όμως οι χώρες οφείλουν να αναλάβουν επιτέλους ουσιαστική δράση για την κλιματική κρίση.

Ο Jasper Inventor, αναπληρωτής διευθυντής της διεθνούς Greenpeace, δήλωσε: «Αυτή η COP εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα καταλήξει σε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για να γεφυρωθεί το χάσμα των 1,5 °C και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη ή ένα σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, ένα σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της αποψίλωσης των δασών και την τόσο αναγκαία χρηματοδότηση για το κλίμα. Σημειώθηκε πρόοδος την πρώτη εβδομάδα, αλλά χρειαζόμαστε ένα αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε αλλαγή. Πρέπει επίσης να υποχρεωθούν οι ρυπαντές να πληρώσουν για τις κλιματικές ζημίες και να εξασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση, με σαφή χρονοδιαγράμματα, άμεση μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και ταχεία προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να διατηρηθεί το όριο υπερθέρμανσης στον 1,5°C. Η COP30 πρέπει να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα που θα επιταχύνει την πραγματική δράση.»

Ανάγκη για ουσιαστικές αποφάσεις

Η επείγουσα ανάγκη για ουσιαστικές αποφάσεις είναι και αίτημα χιλιάδων πολιτών, το οποίο και εξέφρασαν μέσα από μαζικές ειρηνικές διαμαρτυρίες. Πριν λίγες ημέρες, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι σε νηοπομπή περίπου 200 σκαφών έπλευσαν μαζί στα νερά του Μπελέμ κατά τη διάρκεια της COP30, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις ψεύτικες λύσεις και να δείξουν ότι η απάντηση για έναν βιώσιμο κόσμο βρίσκεται στις γνώσεις και πρακτικές των αυτοχθόνων πληθυσμών, των παράκτιων και των τοπικών κοινοτήτων, αναφέρει η Greenpeace η οποία συμμετείχε στη νηοπομπή με το πλοίο Rainbow Warrior, όπου συμμετείχαν άτομα από 60 χώρες.

Σεβασμό στον Αμαζόνιο

Το Σάββατο, περισσότερα από 40.000 άτομα και οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Greenpeace, συμμετείχαν στην Παγκόσμια Πορεία για το Κλίμα στο Μπελέμ, με μηνύματα που απαιτούσαν σεβασμό για τον Αμαζόνιο και επιβολή κυρώσεων στους ρυπαντές. Οι ακτιβιστές είχαν ένα γιγαντιαίο πανό που αποδίδει τον «λογαριασμό» στις εταιρείες-ρυπαντές, δηλαδή τα χρήματα που οι εταιρείες αυτές οφείλουν για τις κλιματικές καταστροφές που έχουν προκαλέσει. Η πορεία διοργανώθηκε από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ομάδες αυτοχθόνων πληθυσμών από διάφορα μέρη του κόσμου.

Η Greenpeace ζητά από τις χώρες στην COP30:

●Ένα Παγκόσμιο Σχέδιο για την αντιμετώπιση του στόχου του 1,5°C και του χάσματος ως προς αυτό, την επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία, καθώς και αποφασιστικά μέτρα για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

● Ένα νέο πενταετές σχέδιο δράσης για τα δάση με στόχο τον τερματισμό της αποψίλωσης έως το 2030.

●Την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης από τις ανεπτυγμένες χώρες και την προώθηση της φορολογίας σε όσους ρυπαίνουν περισσότερο ώστε να απελευθερωθεί μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσα από τα NCQG (New Collective Quantified Goals, Νέοι Συλλογικοί Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι).

Κριτική Greenpeace στην ελληνική Κυβέρνηση

Σε αυτές τις δεσμεύσεις καλεί η Greenpeace και την κυβέρνηση καθώς όπως αναφέρει «οφείλει να συμφωνήσει με πράξεις ενώ ταυτόχρονα οφείλει να σταματήσει τη διγλωσσία και να προστατεύσει τη χώρα από τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τα σχέδια για εξορύξεις αερίου, μονάδες LNG, αγωγούς αερίου και άλλων υποδομών ορυκτών καυσίμων εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των εταιρειών-ρυπαντών και τα κέρδη τους, την ώρα που είναι επιτακτική ανάγκη οι επενδύσεις να στραφούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε περιβαλλοντικά φιλικές ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και την κοινοτική ενέργεια, για μία οικονομία με δυνατότητες για μακροπρόθεσμη ευημερία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

Τα αιτήματα προς την ΕΕ

Ταυτόχρονα,η Greenpeace καλεί την ΕΕ «να μην αποδυναμώσει τους κλιματικούς της στόχους. Οι επιμέρους κλιματικοί στόχοι για το 2040 που υποστηρίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ και πλέον και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Ο γενικός στόχος μείωσης των εκπομπών της ΕΕ κατά 90% έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 πρέπει να αφορά εκπομπές χωρών εντός της ΕΕ, ενώ τώρα τόσο το Κοινοβούλιο όσο και οι υπουργοί επέτρεψαν να καλυφθεί το 5% αυτού του 90% με μειώσεις εκπομπών από χώρες εκτός της ΕΕ».