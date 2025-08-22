Στο άκουσμα του ονόματος Flamingo δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί ότι πρόκειται για έναν άσο στο μανίκι της Ουκρανίας απέναντι στον Πούτιν και τον πόλεμο που μαίνεται.

Ο πύραυλος Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική εταιρεία άμυνας Fire Point, έχει κεφαλή 1.150 κιλών και μπορεί να πετάξει έως 3.000 χλμ μέσα στη Ρωσία. Και όσο και αν οι Ρώσοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν την απειλή και να μειώσουν την τεχνική ικανότητα της Ουκρανίας, η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πολύ σίγουρη για την αποτελεσματικότητα του πυραύλου.

«Δεν θέλαμε να το κάνουμε δημόσιο, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Το Flamingo είναι πύραυλος κρουζ μεγάλης εμβέλειας που μπορεί να φέρει κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει έως 3.000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία, δήλωσε στο Politico η Ιρίνα Τερέχ, διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας.

«Το αναπτύξαμε αρκετά γρήγορα» επισήμανε. «Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το εξελίξουμε από την ιδέα στις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ταχύτερος από όλους τους άλλους πυραύλους που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής», πρόσθεσε η Τερέχ.

Ο Flamingo βρίσκεται πλέον σε σειρά παραγωγής. «Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουμε πολλούς περισσότερους», δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το όπλο μέχρι «η Ουκρανία να μπορεί να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτούς».

Με ασυνήθιστο όνομα και… χρώμα

Το ασυνήθιστο όνομα και το αρχικό χρώμα του πυραύλου, που έχει ροζ άκρη εκεί που βρίσκεται η κεφαλή, ήταν ένα αστείο που έκαναν στην κατασκευάστρια εταιρεία σχετικά με τον υποτιμημένο ρόλο των γυναικών σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο όπλων και πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. Πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων για παραλλαγή. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή παραμένει εκεί. Η γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», δήλωσε η Τερέχ.

Η αποτελεσματικότητα, όμως, του Flamingo δεν έχει να κάνει με το όνομα και το χρώμα του, αλλά με την αυτοπεποίθηση που θα δώσει στην Ουκρανία στο πολεμικό πεδίο. «Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα είδος “ενέργειας μεγάλης αυτοπεποίθησης”. Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα. Ο κύριος στόχος είναι ο πύραυλος να είναι αποτελεσματικός», είπε η Τερέχ.

Όπως επιβεβαιώσε οι Ρώσοι προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή από την προβολή του πυραύλου. «Παρακολουθήσαμε την αντίδραση των Ρώσων στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη ήταν η αποστολή, τόσο περισσότερο προσπαθούσαν οι Ρώσοι να περιορίσουν κάθε δημοσιότητα γύρω της» είπε.

Χτυπώντας τη Ρωσία εκεί που πονάει

Βίντεο δείχνει τον Flamingo να εκτοξεύεται από πλατφόρμα και να αφήνει πίσω του μια ουρά από κίτρινες φλόγες. Αν και οι ρωσικές αεράμυνες μπορούν να εξουδετερώσουν τέτοιες απειλές, η Ουκρανία είναι πολύ ικανή στην εκτέλεση σύνθετων επιχειρήσεων με επικαλυπτόμενα σμήνη drones και πυραύλων. Αν οι Ουκρανοί καταφέρουν να περάσουν και να πλήξουν στόχους στο πίσω μέρος της Ρωσίας, ο Flamingo αποτελεί θανάσιμη απειλή.

Τα drones φέρουν μόνο μικρές εκρηκτικές κεφαλές, γεγονός που καθιστά δύσκολο το μόνιμο πλήγμα σε στόχους όπως διυλιστήρια, σταθμούς ενέργειας, λογιστικά κέντρα και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Τα βαρύτερα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η επίθεση της Ουκρανίας τον Ιούνιο σε διυλιστήριο στην Τουάπσε έγινε με πύραυλο κρουζ R-360 Neptune, ο οποίος έφερε κεφαλή 150 κιλών και προκάλεσε πυρκαγιά που χρειάστηκε τρεις ημέρες για να σβήσει.

«Δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις»

Με τον Πούτιν να στέλνει καθημερινά «βροχή» από drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων, υπάρχει δημόσια πίεση στην Ουκρανία να κάνει τη Ρωσία να αισθανθεί τον πόνο.

«Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα, θέλει να δει την Κόκκινη Πλατεία να καίγεται. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας», είπε η Τερέχ. «Ιδρύσαμε την εταιρεία μας σε απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας».

Ο στόχος με συστήματα όπως ο Flamingo είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο και δεν θα επιτεθεί ξανά μόλις υπογραφεί τελικά μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Υπάρχουν πολλά θέματα, τα οποία πρέπει όλα να αντιμετωπιστούν ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί σε ένα, δύο ή τρία χρόνια», είπε η Τερέχ. Παρόλο που ο Flamingo είναι σημαντικός, για την Τερέχ το κλειδί για να παραμείνει η Ουκρανία ανεξάρτητη είναι «να είναι πλήρως εξοπλισμένη με ουκρανικά όπλα που έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι τα πιο αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης».