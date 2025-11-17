Θύελλα έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του κυκλώματος που υπόσχονταν δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ΕΛ.ΑΣ. έχει συλλάβει πέντε άτομα, ανάμεσά τους και τον φερόμενο ως αρχηγό, ο οποίος παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε καζίνο για να ενισχύει το προφίλ αξιοπιστίας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος και τον αριθμό των θυμάτων.

Τι υποστηρίζει ο επιχειρηματίας

«Ο πελάτης μου τα αντικρούει όλα. Υπάρχει ολόκληρη μέθοδος πλεκτάνης και θα αποδείξει πάραυτα τους ισχυρισμούς του. Ειδικά ο πρώτος καταγγέλλων και ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Ο έλεγχος που έχει γίνει και οι μαγνητοφωνήσεις είναι συνομιλίες οικογενειακές, που δεν αποδεικνύουν αυτούς τους ισχυρισμούς», σημείωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Δημήτρης Χριστόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης φαρμακείων και πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, έχει καταγγείλει πως το κύκλωμα του απέσπασε το ποσό των 600.000 ευρώ.

Η απάντηση για τον Σπύρο Μαρτίκα

«Υπάρχει ένα εξώδικο από τον πελάτη μου στον κο Μαρτίκα. Ο κος Μαρτίκας έχει δανειστεί από τον πελάτη μου. Υπάρχει έγγραφο περί αυτού, του δάνεισε 33.000 ευρώ. Ο πελάτης μου του έδωσε 33.000 ευρώ, ο κος Μαρτίκας αποδέχεται αυτό, του στέλνει εξώδικο και του ζητά τα λεφτά. Στην ίδια δικογραφία το ποσό που αναφέρει ο κος Μαρτίκας, και όχι απαιτητό, είναι της τάξης των 70.000 ευρώ», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη του κυκλώματος το αρχικό χρονικό διάστημα εμφάνιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λίρες και ράβδους χρυσού σε ραντεβού με τα θύματά τους, πείθοντάς τα να δώσουν κι άλλα χρήματα για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

«Είχαν σκηνοθετήσει ακόμα και ληστεία. Σε μερικές περιπτώσεις ασκήθηκε και βία στα θύματα. Από τις 13 περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, τα κέρδη ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Από την έρευνα των Αρχών δεν προκύπτει κάποια σύνδεση με την υπόθεση Παντελίδη, τονίζει η Αστυνομία.