Πασίγνωστος επιχειρηματίας συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία. Ο ίδιος φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένη ομάδα που κατηγορείται για κακουργηματικές απάτες. Μάλιστα, το ύψος της ζημιάς φαίνεται να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συλληφθέντες είναι πέντε.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;

Οι ύποπτοι φέρεται να προσέγγιζαν άτομα με υψηλή οικονομική επιφάνεια, υποσχόμενοι επενδυτικά προγράμματα με μηνιαία απόδοση έως και 20%. Ανάμεσα στα θύματα, τα οποία ξεπερνάνε τα δέκα, βρίσκεται και γνωστός παίκτης ριάλιτι, ο οποίος έχασε ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν πιθανές «επενδυτικές ευκαιρίες» μέσα σε χώρους, όπως καζίνο. Στη συνέχεια, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων επιδείκνυαν λίρες και χρυσό, παρουσιάζοντάς τα ως κέρδη από δήθεν επενδύσεις. Μάλιστα, ο «αρχηγός» του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας 53χρονος, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ανώτατος στέλεχος του καζίνο.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν ότι έχουν εξαπατηθεί και ζητούσαν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, οι δράστες φέρεται να κατέφευγαν ακόμα και σε ξυλοδαρμούς και σε εκβιασμούς. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να αποτρέψουν την κατάθεση καταγγελιών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 51χρονος πασίγνωστος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει στο παρελθόν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης με τη δημόσια παρουσία του. Ο εν λόγω άνδρας είναι γνωστός για τις δραστηριότητές του στο χώρο ευεξίας και spa, ενώ φαίνεται να παρουσιαζόταν ο ίδιος ως «εγγυητής». Ο ρόλος του εντός του κυκλώματος που του αποδίδεται, είναι αυτός του «υπαρχηγού».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το κύκλωμα που συμμετείχε ο επιχειρηματίας

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,

-113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

-735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

-2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

-6- κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Φωτογραφίες από τα κατασχεμένα αντικείμενα