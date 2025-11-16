Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να απέσπασε πολλά χρήματα σε πολίτες από «επενδύσεις» σε παιχνίδια καζίνο.

Την ίδια ώρα ο Σπύρος Μαρτίκας με σειρά αναρτήσεών του αναφέρθηκε ξανά στη βραδιά που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του. Ο επιχειρηματίας ανέβασε φωτογραφίες που υποστηρίζει ότι προέρχονται από το μοιραίο βράδυ.

«Η αδίσταχτη βραδιά του χαμού σου. Γνώριμη η φιγούρα στο βάθος. Την ξέρω καλά. Το στημένο τραπέζι του χαμού σου. Στην παράνομη βίλα του εγκληματία. Δεν φοβάμαι κανέναν. Όλη η αλήθεια. Όλα αποκαλύπτονται» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Σε άλλη ανάρτησή με φωτογραφία του αδικοχαμένου τραγουδιστή έγραψε: «Σε λάτρεψα. Η δικαίωσή σου έφτασε. Μέχρι τέλους όλη η αλήθεια. Ο εγκληματίας χλεύαζε την ημέρα του χαμού σου. Δεν θα συγχωρέσεις τίποτα. Η δικαίωσή σου ήρθε».

Νέες μαρτυρίες για το κύκλωμα

Το MEGA έφερε στη δημοσιότητα μαρτυρίες θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσε χρήματα, τάζοντας «επενδύσεις» σε παιχνίδια καζίνο. Μόνο που το παιχνίδι ήταν στημένο και χαμένο πριν καν ξεκινήσει, για όσους έμπλεκαν στα δίχτυα του κυκλώματος των καζίνο.

Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση των 5 χρησιμοποιούσε χλιδή, λιμουζίνες και δεσμίδες μετρητών για να δελεάζει επενδυτές και να τους αποσπά σημαντικά χρηματικά ποσά.

Πρόκειται για επιχειρηματίες που πίστεψαν σε μια… χρυσή ευκαιρία. Άνθρωποι που σήμερα μιλούν. Άνθρωποι που έχασαν τα πάντα, σε αυτά τα ραντεβού που ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος έκλειναν σε σουίτες καζίνο.

«Στο βάθος του διαδρόμου υπάρχει μια πόρτα που είναι διαφορετική από τις άλλες, με δερμάτινο κάλυμμα, που δείχνει ότι εκεί βρίσκεται κάποιος ανώτατος διευθυντής του καζίνο. Μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε τα χρήματα απλωμένα. Πολλά λεφτά. Και η πρόταση ήταν ξεκάθαρη: ”Το καζίνο πληρώνει πολύ μεγάλη εφορία και αν είχαμε μετρητά τα χρήματα, θα γλιτώναμε 25%. Το 5% πηγαίνει για όταν μένετε στο καζίνο, πίνετε, τρώτε… και τα υπόλοιπα 20% τα μοιραζόμαστε: 10 εσείς, 10 εμείς”».

Βήμα–βήμα ο άνδρας αυτός έχασε συνολικά… 350.000 ευρώ.

«Εμένα με είχαν ”στεγνώσει”, είχαν πάρει ό,τι ήταν να πάρουν από μένα και μετά ζήτησαν να τους συστήσω κάποιον γνωστό. Πάνω από 350 χιλιάδες. Ναι… Θα πείτε ”είσαι ηλίθιος;”. Το παραδέχομαι. Αλλά ποιο είναι το κλειδί; Είναι το εύκολο χρήμα. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί; Είναι το ρίσκο. Εγώ πάντα ρίσκαρα… μαγεύεσαι από το εύκολο χρήμα».

Απειλές και εκβιασμοί

Ο απότακτος αστυνομικός και ο ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ που ήταν επικεφαλής του κυκλώματος, έβρισκαν τρόπους να καθησυχάζουν τα θύματά τους, για τα υπέρογκα ποσά που λάμβαναν, δίνοντάς τους πλαστές επιταγές.

Όταν εκείνοι πίεζαν για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, δεν δίσταζαν να εκβιάζουν και να απειλούν. Κάτι που, όπως καταγγέλλει θύμα της σπείρας, εξακολουθεί να συμβαίνει.

Από τον πρώην παίκτη ριάλιτι που έκανε την αποκάλυψη για το κύκλωμα, απέσπασαν συνολικά 610.000 ευρώ, εκ των οποίων 50.000 ευρώ ανήκαν στην τότε σύντροφό του, γνωστό μοντέλο.

Όπως αποκαλύπτεται, όταν οι εξαπατημένοι πολίτες άρχισαν να πιέζουν για να πάρουν τα χρήματά τους, ο απότακτος αστυνομικός και ο γνωστός επιχειρηματίας κέντρων μασάζ δεν δίσταζαν είτε να τους τάζουν πολυτελή οχήματα από δήθεν στημένες κληρώσεις σε καζίνο, είτε να στήνουν εικονικές συλλήψεις.