Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική άσκηση με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-25». Η άσκηση διήρκησε από την Κυριακή 2 έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και έλαβε χώρα στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.

Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ), μικρής κλίμακας, που αφορά στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση βολών από Μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου/Κέντρου Ελέγχου Βλημάτων και οπλικά συστήματα αντιαεροπορικών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ), με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της άσκησης εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.