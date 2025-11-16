Στεφάνι στο στο Μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από το καθεστώς των συνταγματαρχών.

Ανάμεσά τους βρέθηκε η Μελπω Λεκατσά – η θρυλική «φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου». Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως φοιτήτρια της Φαρμακευτικής, έζησε από κοντά τα γεγονότα της Νομικής, πέρασε στην παρανομία, έμεινε για μήνες κυνηγημένη και αποκλεισμένη από τους γονείς της και συμμετείχε ενεργά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εκεί είχε την ευθύνη του αυτοσχέδιου φαρμακείου, περιθάλποντας τραυματίες και συναγωνιστές, πριν συλληφθεί από το ΕΑΤ-ΕΣΑ στις 24 Δεκεμβρίου 1973.

Μαζί με τον κ. Κασσελάκη ήταν κι ο Σωτήρης Τσιακμακης, ο οποίος, ως φοιτητής του Μαθηματικού στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη τον Ιούνιο του 1969 ως αντιφρονούντας και οδηγήθηκε στις διαβόητες φυλακές Αβέρωφ. Παρούσα επίσης η Αλκμήνη Ψιλοπούλου, τότε φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, που συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια για τη δράση της. Στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη βρέθηκαν και οι αντιστασιακοί Κοσμάς Ιωαννίδης και Ανδρέας Κοντογιώργος, τιμώντας μαζί εκείνες την επέτειο.

Τον Πρόεδρο συνόδευσαν επίσης οι δύο Αντιπρόεδροι του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κροβεσή, η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα και αλλα στελέχη.

Το Κίνημα Δημοκρατίας τιμά με βαθύ σεβασμό όλους όσοι αντιστάθηκαν στο σκοτάδι της δικτατορίας, κρατώντας ζωντανό το φως της ελευθερίας και της δημοκρατίας.