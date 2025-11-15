Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τη δολοφονία μέλους της Greek Mafia στην Αράχωβα προχώρησε η Αστυνομία. Ο 42χρονος δολοφονήθηκε όσο βρισκόταν σε βίλα στην Αράχωβα, στην οποία είχε πάει με τη σύντροφό του και δύο ακόμα φιλικά ζευγάρια.

Από τους τέσσερις συλληφθέντες ο ένας είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Το όνομά του είχε εμπλακεί σε απαγωγή το 2022. «Οι τρεις δεν φαίνεται να έχουν ποινικό παρελθόν (…) ο τέταρτος όμως, ο οποίος είναι 38 ετών, έχει κατηγορηθεί για ληστείες στη βόρεια Ελλάδα», λέει για την υπόθεση ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος. Στη συνέχεια τόνισε: «Ο ίδιος άνθρωπος που κατηγορείται τώρα για τη δολοφονία στην Αράχωβα, έχει κατηγορηθεί το 2022 για την απαγωγή ενός ιδιοκτήτη εμπορίας αυτοκινήτων».

Πού στρέφονται οι έρευνες

Το επόμενο ερώτημα στο οποίο ψάχνουν απάντηση οι άνδρες της ΕΛΑΣ είναι αν οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες είχαν προσωπικό κίνητρο για τη δολοφονία ή εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου. Ο 42χρονος είχε εμπλοκή στην Greek Mafia, ενώ στο παρελθόν είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του.

Αυτό κάνει τις Αρχές να πιστεύουν ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου το οποίο και εκτελέστηκε. Το ερώτημα όμως είναι από ποιον δόθηκε η εντολή για τη δολοφονία του 42χρονου.

Πώς έγινε η δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, αφού δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από καλάσνικοφ και εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Ειδικότερα, το θύμα βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες-σαλέ στο Λιβάδι της Αράχωβας μαζί με μία γυναίκα και ακόμα δύο ζευγάρια. Κάποια στιγμή το βράδυ βγήκε στο μπαλκόνι μόνος του και οι εκτελεστές, που γνώριζαν πολύ καλά πού βρισκόταν και του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, άρχισαν να τον γαζώνουν με καλάσνικοφ.

Στο δωμάτιο μαζί του βρισκόταν και μια γυναίκα, η οποία έντρομη κάλεσε το 100 και ενημέρωσε τις Αρχές, για την ταυτότητα του θύματος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον εντόπισαν νεκρό.

Οι δράστες διέφυγαν με ένα όχημα το οποίο εγκατέλειψαν σε απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πιθανόν από το σημείο διέφυγαν μετά με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η εκτέλεση αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ ο Λάλας είχε στο παρελθόν συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της αποκαλούμενης «Greek Mafia».

Το παρελθόν του Γιάννη Λάλα

Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της Greek Mafia για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της Ρωσόφωνης Μαφίας, όσο ήταν στις φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχους της Greek Mafia και εγκλείστου, μέσα στις φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την Greek Mafia. Οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

Ο 42χρονος είχε προειδοποιήσει τις Αρχές ότι έβλεπε ύποπτες κινήσεις σε βάρος του.