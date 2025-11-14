Έγγραφα που καταδεικνύουν ότι η σερβική κυβέρνηση έχει ιδρύσει με μυστική συμφωνία κοινοπραξία με εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων που ανήκει στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Βελιγράδι στο κτήριο του παλιού αρχηγείου του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γιουγκοσλαβίας που αποτελεί μνημείο τόσο αρχιτεκτονικό όσο και ιστορικό εξαιτίας της ζημιάς που έχει υποστεί κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, δημοσίευσε το σερβικό περιοδικό Radar.

Το θέμα με το κτήριο του πρώην ΓΕΣ και την πιθανή αξιοποίηση του από τον Τζάρεντ Κούσνερ, αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα ζητήματα που διχάζουν έντονα την σερβική κοινωνία και αυξάνουν την ένταση -την ώρα που οι μαζικές διαδηλώσεις για την τραγωδία του Νόβι Σαντ δεν λένε να κοπάσουν- ανάμεσα στην κυβέρνηση του προέδρου Αλεξάντερ Βούτσιτς και την αντιπολίτευση.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσίασε το Radar, η επενδυτική συμφωνία υπεγράφη το 2024, δίνει στην εταιρεία συμφερόντων του Κούσνερ, την Atlantic Incubation Partners LLC μερίδιο 77,5% στην κοινοπραξία και στην σερβική κυβέρνηση 22,5%, ενώ δίνει και προθεσμία κατεδάφισης των υπαρχόντων κτηρίων μέχρι το Μάιο του 2026, ούτως ώστε να ξεκινήσουν τα έργα.

Η συμφωνία προβλέπει πως το σερβικό κράτος οφείλει να αφαιρέσει τον χαρακτηρισμό πολιτιστικής προστασίας του συγκροτήματος –όπως και έπραξε πρόσφατα με σχετική ψηφοφορία στην Βουλή– και να ολοκληρώσει τις εργασίες κατεδάφισης των υφιστάμενων κτιρίων «κατά τρόπο ικανοποιητικό» για την εταιρεία.

Σύμφωνα με τις σχετικές ρήτρες, αν η Σερβία δεν τηρήσει την προθεσμία του Μαΐου για την κατάλληλη προετοιμασία του χώρου για κατασκευή, η αμερικανική εταιρεία μπορεί «κατά την κρίση της» να καταγγείλει την συμφωνία και να απαιτήσει μεγάλο ποσό ως κόστος καταγγελίας. Η συμφωνία προβλέπει δωρεάν μίσθωση της γης για 99 χρόνια, με δυνατότητα μετατροπής της μίσθωσης σε πλήρη κυριότητα.

Αναμένεται αναζωπύρωση των διαδηλώσεων

Η ψήφιση του ειδικού νόμου έχει αναζωπυρώσει τις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη έναν χρόνο, με επικεφαλής φοιτητές, κατά της διαφθοράς — διαδηλώσεις που ξεκίνησαν αρχικά μετά την κατάρρευση ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ. Αυτή την εβδομάδα, διαδηλωτές σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα και ζωγράφισαν μια κόκκινη γραμμή γύρω από το συγκρότημα του αρχηγείου, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εκποίηση του χώρου.

Ο Βούτσιτς ευελπιστεί ότι η συμφωνία θα είναι αντίβαρο στις αμερικανικές κυρώσεις

Τα παραπάνω έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς επιδιώκει να εξασφαλίσει εύνοια από την κυβέρνηση Τραμπ, μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον στην κρατική εταιρεία πετρελαίου NIS, λόγω του ότι η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει στη ρωσική Gazprom και Gazprom Neft. Οι κυρώσεις τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο μήνα, διακόπτοντας τη ροή αργού πετρελαίου προς τα διυλιστήρια της NIS, τα οποία προβλέπεται να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους μέχρι το τέλος του μήνα.