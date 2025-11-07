Επίσημα και με ειδικό νόμο που πέρασε από το σερβικό κοινοβούλιο, το συγκρότημα κτιρίων του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γιουγκοσλαβίας που είναι διάσημο για τις ζημιές που υπέστη στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς το 1999 και αποτελεί ουσιαστικά μνημείο της περιόδου αυτής, αλλά και μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομίας και βρίσκεται στην καρδιά του Βελιγραδίου, θα κατεδαφιστεί.

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή Trump tower

Ο νόμος αυτός, ο οποίος υπερισχύει του γενικού δικαίου, και ψηφίστηκε μόνο και μόνο για να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια για την οικοδόμηση του χώρου, η οποία και αποτελεί στόχο της κυβέρνησης καθώς έτσι θα φέρει πιο κοντά την υλοποίηση των σχεδίων του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ για την κατασκευή εκεί ενός «Trump Tower».

Τα σχέδια Κούσνερ, είχαν γίνει γνωστά στις αρχές του 2024, αφότου κατέθεσε πρόταση για την κατασκευή δύο ουρανοξυστών στο σημείο, οι οποίοι θα στεγάζουν μεταξύ άλλων ένα πολυτελές ξενοδοχείο, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Αντιδράσεις για το θέμα ενώ η ένταση ήδη βρίσκεται στο «κόκκινο»

Τα δημοσιεύματα αυτά έφεραν σημαντική αντίδραση από τους πολίτες, αλλά και από την σερβική αντιπολίτευση, και εδώ και μήνες υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης απέναντι στα επενδυτικά πλάνα του γαμπρού του Τραμπ. Μετά την ψήφιση του νόμου στην σερβική Βουλή, η αντιπολίτευση απείλησε με σειρά διαδηλώσεων σε περίπτωση που ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτηρίου του ΓΕΣ.

Σημειώνεται ότι ένα από τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών είναι το κτήριο να ανακατασκευαστεί όπως ήταν πριν από τους βομβαρδισμούς, και αυτό είναι κάτι που επιθυμεί και η πλειονότητα των πολιτών σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Η παραχώρηση του χώρου στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται, επίσης, προσβολή για τα θύματα των βομβαρδισμών μιας και οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στη νατοϊκή αεροπορική εκστρατεία κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η ένταση στην Σερβία έχει χτυπήσει κόκκινο έπειτα από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, που εκφράζεται με τεράστιες διαδηλώσεις και πιέσεις προς την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ Βούτσιτς να παραιτηθούν.