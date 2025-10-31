Από πόλεις και χωριά σε όλη τη Σερβία, άνθρωποι έχουν ξεκινήσει μια τεράστια πορεία πεζοί προς το Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τη μνήμη των 16 ανθρώπων που χάθηκαν από την κατάρρευση του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού, έναν χρόνο μετά.

Την 1η Νοεμβρίου 2024, το στέγαστρο στην είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ κατέρρευσε, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των φοιτητικών συλλόγων περισσότεροι από δέκα χιλιάδες φοιτητές απ όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας βρίσκονται απόψε στους δρόμους με κατεύθυνση το Νόβι Σαντ για την πρώτη επέτειο της τραγωδίας.

Η κατάρρευση αποδόθηκε ευρέως στη διαφθορά και την αμέλεια της κυβέρνησης και πυροδότησε κύμα διαμαρτυριών υπό την ηγεσία φοιτητών, αλλά και αποκλεισμούς πανεπιστημίων που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο στη Σερβία.

Οι φοιτητές ζητούν εκλογές, αλλά και την παραίτηση του προέδρου Αλεξάντερ Βούτσιτς όμως μέχρι στιγμής τα αιτήματα τους δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ίσα ίσα έχουν έρθει αντιμέτωποι με σκληρή καταστολή. Οι φοιτητές εδώ και έναν χρόνο καταγγέλλουν την πολιτική ηγεσία της Σερβίας ότι συντηρεί «ένα διεφθαρμένο και σάπιο σύστημα». Ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν εκλογές, το «κίνημα» έχει προαναγγείλει την συμμετοχή του με ψηφοδέλτιο που θα αποκαλείται «Φοιτητική Λίστα» και στον σχηματισμό θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ταυτίζεται με τον αγώνα και τα αιτήματα των φοιτητών. Πρόσφατη δημοσκόπηση του CRTA (Center for Research, Transparency and Accountability) έδειξε ότι εάν διεξάγονταν εκλογές τώρα, το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα λάμβανε μόνο το 32% των ψήφων, ενώ ο συνασπισμός των φοιτητών θα λάμβανε το 44%.