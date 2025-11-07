Το κρίσιμο δάνειο επανορθώσεων προς την Ουκρανία, ύψους 140 δις. ευρώ, με χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, προσπαθεί να ξεμπλοκάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ώρα που τα ταμεία της Ουκρανίας αδειάζουν.

Για να καταστεί αυτό εφικτό όμως, πρέπει πρώτα να ξεπεραστεί η ένσταση του Βελγίου, καθώς ο πρωθυπουργός, Μπαρτ Ντε Βέβερ, επικεντρώνεται πλέον στη δημοσιονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα του, δείχνοντας απροθυμία να δώσει τη συγκατάθεσή του για την εκταμίευση των χρημάτων.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πιθανότατα λόγο στη χορήγηση του δανείου, κάτι που αναμένεται να επιβραδύνει την έγκριση, την ώρα που ο χρόνος πιέζει.

Η σημερινή κορύφωση των διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις για το υπό συζήτηση δάνειο, το οποίο θα υποστηριχθεί από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε βελγικό έδαφος, κορυφώνεται σήμερα, καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι των οικονομικών και δημοσιονομικών υπηρεσιών της Κομισιόν θα προσπαθήσουν να καθησυχάσουν τη βελγική κυβέρνηση και να εξασφαλίσουν το «ναι» του Ντε Βέβερ ο οποίος φοβάται ότι οι νομικοί και οικονομικοί κίνδυνοι από τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα γυρίσουν μπούμερανγκ στο Βέλγιο.

Το δάνειο της ΕΕ είναι κρίσιμο για το Κίεβο, καθώς θα του προσφέρει οικονομική ανάσα για την επόμενη τριετία. Η Ουκρανία επί του παρόντος είναι αντιμέτωπη με έλλειμμα προϋπολογισμού περίπου 60 δισ. δολαρίων την επόμενη διετία, εξαιρουμένου του κόστους χρηματοδότησης του στρατού.

Τυχόν αποτυχία να πείσουν το Βέλγιο, θα αναγκάσει τους ηγέτες του μπλοκ να στραφούν στα δικά τους ταμεία προκειμένου να στηρίξουν την ουκρανική άμυνα ώστε να αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση – διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να αφήσουν το Κίεβο στο έλεος της Μόσχας.

Η Κομισιόν λοιπόν θα προσπαθήσει πάλι σήμερα να καθησυχάσει τον Ντε Βέβερ ότι το Βέλγιο δεν θα αναγκαστεί ποτέ να αποζημιώσει τη Μόσχα αν π.χ. τελειώσει ο πόλεμος, είτε οι δικηγόροι του Πούτιν κινηθούν νομικά εναντίον του.

Τι θα γίνει αν το Βέλγιο πει «ναι»

Αν το Βέλγιο δώσει το «πράσινο φως», η Κομισιόν σκοπεύει να καταθέσει πρόταση νόμου για το δάνειο επανόρθωσης εντός των επόμενων εβδομάδων, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Politico. Οι ίδιες πηγές ωστόσο, προσθέτουν ότι πιθανότατα στην όλη διαδικασία θα εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που θα μπορούσε να καθυστερήσει τον στόχο της Κομισιόν για εκταμίευση των 140 δισ. ευρώ πριν τον Απρίλιο, οπότε και αναμένεται να αδειάσουν τα ταμεία του Κιέβου.

Η καθυστέρηση θα ήταν καταστροφική και για έναν επιπλέον λόγο: η συνέχιση της στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την Ουκρανία εξαρτάται από αυτό το ευρωπαϊκό δάνειο. Και όπως προειδοποίησε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, «όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολο θα γίνει».

Οι απαιτήσεις του Βελγίου

Το Βέλγιο ζητά από τις κυβερνήσεις της ΕΕ εγγυήσεις ύψους 170 δισ. ευρώ, ώστε να καλυφθεί άμεσα οποιοσδήποτε οικονομικός κίνδυνος. Επίσης, απαιτεί διαβεβαιώσεις ότι η χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στηρίζεται νομικά.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι έχει «εξετάσει εξονυχιστικά όλους τους νομικούς κινδύνους ή τους κινδύνους νομικής διαμάχης», τους οποίους θεωρεί «περιορισμένους», και ότι οι εγγυήσεις που θα δοθούν καλύπτουν το Βέλγιο πλήρως, σε περίπτωση που η Μόσχα κινηθεί νομικά εναντίον του.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος των Βρυξελλών

Η Κομισιόν θα πρέπει να υπερκεράσει όμως και ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο, πέρα από το βελγικό «όχι»: τις απειλές βέτο από φιλορωσικές κυβερνήσεις, όπως αυτές της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ένα νομικό παραθυράκι που θα κρατήσει τα ρωσικά κρατικά κεφάλαια παγωμένα μέχρι η Μόσχα να πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία. Διαφορετικά, κάθε έξι μήνες η ΕΕ θα πρέπει να ανανεώνει ομόφωνα τις κυρώσεις – καθώς η άρση τους θα ανάγκαζε την Euroclear να επιστρέψει δισεκατομμύρια στη Ρωσία.