Ένα σοβαρό περιστατικό βίας συνέβη πριν από λίγες ημέρες σε σχολείο του Αλίμου, όταν 17χρονος μαθητής επιτέθηκε σε έναν 15χρονο, την ώρα του διαλείμματος.

Το συμβάν έγινε το πρωί της 11ης Νοεμβρίου όπου σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος δράστης μαζί με συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, σκαρφάλωσαν τα κάγκελα του σχολείου, για να εισβάλουν στο εσωτερικό και πλησίασαν απειλητικά τον 15χρονο και ξαφνικά άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο του το σώμα.

Αμέσως μετά οι δράστες το έβαλαν στα πόδια και οι εκπαιδευτικοί έντρομοι, ειδοποίησαν τις αρχές.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να ταυτοποιήσουν άμεσα τον 17χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και δεύτερο άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση.

Σε βάρος του 17χρονου ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκου, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.