Φυλάκιση πέντε ετών επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας σε 45χρονο, σήμερα, Βολιώτη επαγγελματία, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη που είχε συμπληρώσει τα 12 όχι όμως και τα 15 έτη.

Η υπόθεση της ερωτικής σχέσης που διατηρούσε ο 42χρονος, τότε, δράστης με την 14χρονη, τότε, κοπέλα, είχε συγκλονίσει προ τριετίας τον Βόλο. Μάλιστα είχε κριθεί προφυλακιστέος και είχε βρεθεί στη φυλακή για ένα μήνα, απ’ όπου βγήκε με βούλευμα.

Η υπόθεση όμως δεν φαίνεται να κλείνει. Το δικαστήριο έδωσε εντολή να επιστρέψει ο φάκελος στην Εισαγγελία Βόλου προκειμένου να ερευνηθεί τυχόν ποινικό αδίκημα και της μητέρας της 14χρονης που φέρεται να γνώριζε για τη σχέση της με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της άντρα.

Η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφτηκε τον Απρίλιο του 2022. Με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του ο Ταχυδρόμος κατέγραψε πως ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις που είχε ο αδερφός της κοπέλας με τον γιο του, προσέγγισε την έφηβη με δώρα και σύναψε σχέση μαζί της.

Επί τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο του 2022 πολιορκούσε την κοπέλα, στην οποία αγόραζε ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα προκειμένου να έχει την εμπιστοσύνη της και να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Συνέχισε να την πολιορκεί ακόμη και όταν έγινε γνωστή η συμπεριφορά του, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις της οικογένειας της ανήλικης που του ζητούσε να απομακρυνθεί από τη ζωή της και να σταματήσει να τους ενοχλεί.

Η οικογένεια αναγκάστηκε να αλλάξει ακόμη και σπίτι για να προστατέψει την κοπέλα και να είναι μακριά του.

Η Εισαγγελία Βόλου παρενέβη διατάσσοντας προκαταρκτική εξέταση και με την ολοκλήρωση της έρευνας διαβίβασε τη δικογραφία στην ανάκριση ασκώντας σε βάρος του 42χρονου ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 42χρονος τον Ιούλιο του 2022, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε για έναν μήνα στις φυλακές Γρεβενών.

Τι υποστήριξε ο 45χρονος

Χθες, η υπόθεση εκδικάστηκε από το ΜΟΔ Λάρισας. Ο 45χρονος σήμερα Βολιώτης επαγγελματίας παραδέχθηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με την ανήλικη, η οποία, όπως υποστήριξε, του είχε πει ψέματα για την ηλικία της, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μεγαλύτερη, κάτι στο οποίο φαίνεται να βοηθούσε και η ανάπτυξή της.

Ως μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν τόσο η κοπέλα όσο και η μητέρα της, η οποία υποστήριξε ότι δεν γνώριζε αρχικά για την ερωτική σχέση της κόρης της με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της άντρα.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, παρέχοντας δυνατότητα να ασκήσει έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη. Παράλληλε έδωσε εντολή η δικογραφία να επιστρέψει στην Εισαγγελία Βόλου, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και της μητέρας της 17χρονης, σήμερα, κοπέλας.