Την έναρξη της εθελοντικής στράτευσης γυναικών το 2026 ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τη δημιουργία μιας πιλοτικής μονάδας 100- 150 εθελοντριών, με στόχο «να συνδεθούν οι γυναίκες ακόμα περισσότερο με τις Ένοπλες Δυνάμεις». Όπως τόνισε, σήμερα το 17% των στελεχών είναι γυναίκες, ποσοστό που τοποθετεί την Ελλάδα «περίπου στον παγκόσμιο μέσο όρο». Ωστόσο, απαιτείται «ένα βήμα παραπέρα για να καλλιεργηθεί η υποδομή, η αντίληψη και η κουλτούρα ώστε, αν χρειαστεί, οι γυναίκες να μπορούν να υπηρετήσουν δίπλα στους άνδρες».

«Οι ελληνίδες θα αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία»

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας θα αγκαλιάσει με ενθουσιασμό αυτή την πρωτοβουλία», υπογραμμίζοντας πως ήδη έχει δημιουργηθεί ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης για το πρόγραμμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τεχνολογικές καινοτομίες των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζοντας τα προγράμματα «Κένταυρος» και «Υπερίων», δύο κινητά εργοστάσια παραγωγής drones, τα οποία «θα συνοδεύουν τις μεγάλες μονάδες και θα επιτρέπουν προσαρμογή των δυνατοτήτων κάθε drone στις επιχειρησιακές ανάγκες».

Κινητό εργοστάσιο παραγωγής drones

Ο υπουργός είπε ότι σε λίγα χρόνια «κάθε ελληνικός σχηματισμός θα διαθέτει ένα τέτοιο κινητό εργοστάσιο παραγωγής drones», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Τουρκία «παρατάσσει σήμερα άνω του 1 εκατομμυρίου drones». «Η Ελλάδα όμως έχει τον Κένταυρο, το πιο εξελιγμένο anti-drone σύστημα, ειδικά σχεδιασμένο για τα Bayraktar», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κανείς δεν είναι τουρκοφάγος»

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει ειλικρινείς και θεσμικά κατοχυρωμένες σχέσεις με την Άγκυρα:

«Κανείς δεν είναι “τουρκοφάγος” και κανείς δεν αρνείται τις καλές σχέσεις. Αλλά για να υπάρξουν καλές σχέσεις, πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό των νόμιμων δικαιωμάτων του άλλου».

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στη θέση του πρωθυπουργού σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα: «Είναι αυτονόητο: πώς μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό εργαλείο μια χώρα που έχει εκδώσει casus belli εναντίον κράτους-μέλους της Ε.Ε. και κατέχει εδάφη άλλης χώρας;».