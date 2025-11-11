Ένα εντυπωσιακό θέαμα με drones είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στη Σχολή Ικάρων το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (8/11), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δεκάδες drones φώτισαν τον ουρανό της Δεκέλειας, σχηματίζοντας εντυπωσιακές παραστάσεις: μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, τα ειδικά κράνη των αεροπόρων και, φυσικά, το σύνθημα της Πολεμικής Αεροπορίας «Αιέν Υψικρατείν».

To μπλέ και το κόκκινο μαχητικό από drone

Η στιγμή που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν όταν ένα μπλε «μαχητικό» από drones, στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, «κατέρριψε» ένα κόκκινο, σε μια εναέρια χορογραφία που παρέπεμπε ευθέως σε συμβολική νίκη της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ το θέαμα έκλεισε με έναν μεγάλο σχηματισμό της ελληνικής σημαίας και το σύνθημα «Αιέν Υψικρατείν» να φωτίζει τον ουρανό της Αττικής.

Η Πολεμική Αεροπορία, για ακόμη μία χρονιά, συνδύασε τον συμβολισμό και την παράδοση με την καινοτομία, προσφέροντας ένα θέαμα που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους.

Δείτε το βίντεο