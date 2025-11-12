Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έπαυσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός, εν μέσω έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα. Η Γιούλια Σβιριντένκο διευκρίνισε, μέσω του Telegram, ότι η έρευνα διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ενώ τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν παρατεταμένες καθημερινές διακοπές ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της χώρας, πριν ακόμη αρχίσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Ο Γκαλουστσένκο, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Ενέργειας, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, είχε ανακοινώσει χθες, Τρίτη, το υπουργείο του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αυτό σχετίζεται με την έρευνα για την υπόθεση διαφθοράς, η οποία διεξάγεται από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΓΚΔ).

Η φωνή του Γκαλουστσένκο έχει καταγραφεί σε ηχογραφημένη συνομιλία με μερικούς από τους υπόπτους στην υπόθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Γκαλουστσένκο συμφώνησε με την απόφαση της κυβέρνησης, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «η αναστολή των καθηκόντων μου για το διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα, είναι ένα πολιτισμένο και αρμόζον σενάριο». «Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου στη νομική αρένα και θα αποδείξω τη θέση μου», πρόσθεσε ο Γκαλουστσένκο, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έρευνας.

Ο «κολλητός» του Ζελένσκι που εμπλέκεται

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος, λίγο πριν γίνει γνωστή η εμπλοκή του ονόματος του στην έρευνα, φαίνεται ότι εξαφανίστηκε.

Ο Μίντιχ είναι μαζί με τον Ζελένσκι συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Kvartal 95, ενώ έχει και συμφέροντα σε αρκετούς άλλους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας και τα μέσα ενημέρωσης.

Είναι 46 ετών και κατάγεται από την πόλη Ντνίπρο στη κεντρική Ουκρανία. Είναι παραγωγός ταινιών και πρώην συνεργάτης του ολιγάρχη Ιγκόρ Κολομόισκι, ενώ φέρεται να έχει δεσμούς με το Ισραήλ. Ο Μίντιχ γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Ισραήλ τον Σεπτέμβριο, επέστρεψε στην Ουκρανία στα μέσα Οκτωβρίου και στη συνέχεια πήγε ξανά στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.

Είναι επίσης συνιδιοκτήτης στην Green Family Ltd, μια κυπριακή εταιρεία που ίδρυσε άλλες εταιρείες παραγωγής ταινιών στη Ρωσία, σύμφωνα με το Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Ο Μίντιχ επισκέφθηκε το Γραφείο του Προέδρου τουλάχιστον τρεις φορές το 2020, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα του RFE/RL της εποχής. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει τότε, είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γιέρμακ.

Το 2021, ο Ζελένσκι γιόρτασε τα γενέθλιά του στο διαμέρισμα του Μίντιχ, σύμφωνα με άλλα μέσα ενημέρωσης. Αργότερα το ίδιο έτος, ο Μίντιχ παρευρέθηκε σε πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ο Γιέρμακ στην προεδρική κατοικία.