Νέο περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Ξάνθη με θύμα αυτή τη φορά έναν 15χρονο μαθητή.

Όπως αναφέρει στο MEGA η μητέρα του 15χρονου την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, μετά τη σχολική γιορτή, , ομάδα νεαρών έσυραν τοπ αγόρι σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές στο κεφάλι και το πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους νεαρούς επιτέθηκε στον ανήλικο με την πρόφαση πως ενοχλεί την κοπέλα του. Ο 15χρονος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του 15χρονου υπέβαλλαν μήνυση κατ’ αγνώστων.

«Ο γιος μου σχόλασε πιο νωρίς. Θα συναντούσε την παρέα του από άλλο σχολείο. Τον πήραν 2 συμμαθήτριές του και τον ρώτησαν πού βρίσκεται. Εκείνος περιέγραψε πού βρισκόταν. Μετά από 3-4 λεπτά, εμφανίστηκε ένα παλικάρι, του είπε θέλω να μιλήσουμε, εκείνος πήγε κοντά του, εμφανίστηκαν δύο ακόμα άτομα πεζά και ένα αυτοκίνητο. Τον έσυραν σε ένα στενό, τον χτύπησαν στο κεφάλι, μπουνιές. Ο ένας κρατούσε, ο άλλος βαρούσε. Το παιδί έπεσε κάτω, συνέχισαν να τον χτυπάνε στο πρόσωπο και το κεφάλι» είπε.

Όπως είπε η μητέρα του θύματος το παιδί που τον χτυπούσε έχει δείρει άλλα δύο παιδιά γιατί ζηλεύει την κοπέλα του. Οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί. «Το παιδί μου κάλεσε την Αστυνομία, το ένα παιδί το έχουμε αναγνωρίσει, τα δύο κορίτσια είναι ηθικοί αυτουργοί» πρόσθεσε.

Επίθεση και στον Άλιμο

Παρόμοιο συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο στον Άλιμο, όταν δύο εξωσχολικά άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπα εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε 15χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, κατά τη διάρκεια που ήταν ανοιχτό το σχολείο με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά την εξέτασή του, η μητέρα του υπέγραψε για να λάβει εξιτήριο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν τους δράστες.