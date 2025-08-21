Τέσσερις ανήλικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30 όταν οι ανήλικοι, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω στο τουριστικό λεωφορείο επί της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν την έξοδο για παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Βεροίας.

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, σύμφωνα με το thestival, ήταν να σπάσουν τζάμια και να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι άλλοι δύο δεν χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο καθώς ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι.

Για το περιστατικό έγιναν δύο προσαγωγές.