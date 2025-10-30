Βίαιη επίθεση δέχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25/10 ένας 13χρονος από συμμορία ανηλίκων στο Μοσχάτο.

Δεκαπέντε άτομα ηλικίας 14-15 ετών τον προσέγγισαν και αφού τον έβρισαν, οι έξι από αυτούς άρχισαν να τον χτυπούν με μανία στο πρόσωπο και στο σώμα αφήνοντάς το αναίσθητο στο οδόστρωμα. Η Αστυνομία συνέλαβε τους 6 από αυτούς, έχουν συλληφθεί και οι γονείς τους και αναζητούνται άλλα εννέα άτομα.

Σύμφωνα με τον πατέρα του 13χρονου, στην Ασφάλεια τού είπαν ότι «κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183», από τον τηλεφωνικό κώδικα του Μοσχάτο.

«Το Σάββατο περίπου 19:40 – εγώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών – με καλεί ο γιος και μου λέει “μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;”. Εγώ του λέω: “σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι”», περιέγραψε ο πατέρας στον ΣΚΑΪ.

«Το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας. Δεν τα γνώριζε. Καμία κόντρα. Ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, φίλη του γιου μου, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε “σε μένα το λες αυτό, θα δεις τι θα συμβεί”, αν και το παιδί του είπε ότι “δεν το είπα για σένα”», εξήγησε ο πατέρας για το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο.

Το παιδί «το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν, μου είπε “μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια, με κλωτσάγανε, με χτυπάγανε».

Ο πατέρας εξήγησε ότι «ήταν παιδιά από άλλα σχολεία. Μου είπαν στην ασφάλεια ότι κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183 από τον Ταχυδρομικό Κώδικα του Μοσχάτου».